«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян

СБУ навчилися ефективно протидіяти так званим «одноразовим» агентам

Війна проти Росії складається з багатьох протистоянь. І сьогодні давайте скажемо про ділянку, де Україна раз за разом обходить ворога. Контррозвідка сьогодні є однією з ключових і найефективніших ланок СБУ, яка системно переграє російські спецслужби. Йдеться не про поодинокі успіхи, а про вибудувану модель роботи на випередження. Переважна більшість затримань відбувається превентивно – ще до того, як агент встигає реалізувати диверсію або передати ворогу критично важливі дані.

Показовими стали нещодавні гучні затримання. Зокрема, Росія так і не змогла провести дорозвідку в місці удару «Орєшніком» у Львівській області: двоє агентів були затримані контррозвідкою СБУ «на гарячому». Також стало відомо про затримання коригувальника ФСБ, який допомагав бомбити Слов’янськ, та агентів, що намагалися палити військову техніку в Києві, а також низки інших посібників ворога.

Останній яскравий приклад зі столиці – тут днями затримали агентку РФ, яка мала зафіксувати, який стан ТЕЦ після обстрілів і куди краще бити наступного разу. Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога, позбавляючи його зворотного зв’язку щодо точності та наслідків ударів. Без цієї роботи, без дій контррозвідки, удари РФ були б у рази болючішими.

Загалом за час повномасштабної війни СБУ викрила близько 130 агентурних мереж, до яких входило майже 600 російських агентів. Важливо, що Служба не обмежується ліквідацією окремих ланок, а системно руйнує цілі мережі. Це не залишає ворогу можливості швидко відновлювати розвідувальні канали ані в тилових, ані в прифронтових регіонах.

Окремо варто відзначити кадрові зміни у керівництві СБУ. Призначення першим заступником голови Служби Олександра Поклада означає подальше посилення саме контррозвідувального напряму.

Особливо важливо, що СБУ навчилися ефективно протидіяти так званим «одноразовим» агентам, яких російські спецслужби масово залучають заради швидкого заробітку. «Одноразові», бо Служба затримує їх після першого ж завдання. Фіксація таких агентів під час дорозвідки та затримання «на гарячому» мінімізує шкоду ще до того, як інформація може бути використана ворогом. Показово, що такі агенти при цьому можуть отримати довічні терміни ув’язнення.

Саме системна й жорстка робота СБУ є одним із ключових факторів зниження бойових можливостей Росії в глибокому тилу України. І це один із ключових факторів, який дозволяє триматись нашому тилу.