Головна Думки вголос Олексій Курпас
search button user button menu button
Олексій Курпас Політтехнолог

«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога
фото: ssu.gov.ua

СБУ навчилися ефективно протидіяти так званим «одноразовим» агентам

Війна проти Росії складається з багатьох протистоянь. І сьогодні давайте скажемо про ділянку, де Україна раз за разом обходить ворога. Контррозвідка сьогодні є однією з ключових і найефективніших ланок СБУ, яка системно переграє російські спецслужби. Йдеться не про поодинокі успіхи, а про вибудувану модель роботи на випередження. Переважна більшість затримань відбувається превентивно – ще до того, як агент встигає реалізувати диверсію або передати ворогу критично важливі дані.

Показовими стали нещодавні гучні затримання. Зокрема, Росія так і не змогла провести дорозвідку в місці удару «Орєшніком» у Львівській області: двоє агентів були затримані контррозвідкою СБУ «на гарячому». Також стало відомо про затримання коригувальника ФСБ, який допомагав бомбити Слов’янськ, та агентів, що намагалися палити військову техніку в Києві, а також низки інших посібників ворога.

Останній яскравий приклад зі столиці – тут днями затримали агентку РФ, яка мала зафіксувати, який стан ТЕЦ після обстрілів і куди краще бити наступного разу. Саме робота контррозвідки СБУ суттєво знижує ефективність ракетних і дронових атак ворога, позбавляючи його зворотного зв’язку щодо точності та наслідків ударів. Без цієї роботи, без дій контррозвідки, удари РФ були б у рази болючішими.

Загалом за час повномасштабної війни СБУ викрила близько 130 агентурних мереж, до яких входило майже 600 російських агентів. Важливо, що Служба не обмежується ліквідацією окремих ланок, а системно руйнує цілі мережі. Це не залишає ворогу можливості швидко відновлювати розвідувальні канали ані в тилових, ані в прифронтових регіонах.

Окремо варто відзначити кадрові зміни у керівництві СБУ. Призначення першим заступником голови Служби Олександра Поклада означає подальше посилення саме контррозвідувального напряму.

Особливо важливо, що СБУ навчилися ефективно протидіяти так званим «одноразовим» агентам, яких російські спецслужби масово залучають заради швидкого заробітку. «Одноразові», бо Служба затримує їх після першого ж завдання. Фіксація таких агентів під час дорозвідки та затримання «на гарячому» мінімізує шкоду ще до того, як інформація може бути використана ворогом. Показово, що такі агенти при цьому можуть отримати довічні терміни ув’язнення.

Саме системна й жорстка робота СБУ є одним із ключових факторів зниження бойових можливостей Росії в глибокому тилу України. І це один із ключових факторів, який дозволяє триматись нашому тилу.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна СБУ військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів Анатолій Греков став на захист Батьківщини
Брав участь в обороні Києва. Згадаймо Анатолія Грекова
Вчора, 09:00
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
Віткофф зустрінеться з Путіним – заява спецпосланця США
21 сiчня, 13:20
Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок
Трамп ховає ООН. А з нею і старий порядок
21 сiчня, 09:12
Албанія доєднається до програми PURL
Албанія доєднається до програми фінансування американської зброї для України – Сибіга
15 сiчня, 18:11
Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів
Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)
7 сiчня, 13:51
Іран та Ізраїль – ідеальний шторм перед великою війною?
Ізраїль та Іран. Час дипломатичних реверансів вичерпано
6 сiчня, 14:20
СБУ атакувала ключовий арсенал та нафтобазу в РФ
СБУ уразила арсенал боєприпасів у Костромській області та нафтобазу в Липецькій області
6 сiчня, 14:18
Початок серійного випуску МС-21 знову перенесено
Серійний випуск літака МС-21 у Росії знову відкладено
6 сiчня, 10:31
Франція та Велика Британія можуть узяти участь у моніторингу припинення вогню в Україні
Європейські миротворці готові моніторити перемир’я в Україні: подробиці від Welt
1 сiчня, 03:10

Олексій Курпас

«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Покровськ. Ціна російського наступу
Покровськ. Ціна російського наступу
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Сьогодні, 05:59
Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
24 сiчня, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
24 сiчня, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
24 сiчня, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua