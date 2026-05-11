Головна Думки вголос Олексій Курпас
search button user button menu button
Олексій Курпас Політтехнолог

Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путінський парад пройшов блискавично швидко та без військової техніки
фото: ria.ru

Нервовий «пабєдный парад»

Це однозначно був найбільш жалюгідний парад «на болотах» за всю історію. Ще читаючі напередодні указ Зеленського про «дозвіл параду у Москві», я подумав про те, як сильно змінився «статус кво» від початку вторгнення.

Згадайте, у 2022 році саме Україна жила в очікуванні «сакральних дат» і масованих російських ударів. А тепер сама Росія нервово готувалась до 9 травня. Істерично посилювала ППО навколо Москви та через дипломатичні канали фактично просила гарантій безпеки. Колись Україна зверталась до партнерів, щоб закрити небо від російських ракет.

Тепер російська влада бігає до Трампа і просить «врятувати кремлівського діда від дронів». Це дуже показова зміна ролей. І, мабуть, одна з найкращих ілюстрацій того, наскільки змінився баланс у війні.

Що зробило можливим такі зміни? СБУ разом з іншими силами оборони за останні місяці продемонстрували здатність системно й регулярно діставати російську військову та паливну інфраструктуру далеко за лінією фронту.

Причому мова про майже щоденний режим ударів по нафтобазах, військових аеродромах, об’єктах ВПК, складах боєприпасів, логістичних вузлах та системах ППО. Російське суспільство поступово звикло до нової реальності: війна, яку кремль колись обіцяв вести «десь далеко», прийшла безпосередньо на територію РФ. У вигляді прильотів і пожеж у режимі нон-стоп.

Після того, як СБУ очолив Євгеній Хмара інтенсивність ударів по росіянах ще більше виросла. Служба поставила на потік удари на рекордну дальність на понад 1700 кілометрів! Палаюче НПЗ стало вже звичною картиною російського пейзажу. Останній удар був за день до «пабєднава парада»: дрони «Альфи» СБУ розбомбили НПЗ в Пермі (це Урал – більше 1500 кілометрів від українського кордону).

Про інтенсивність ударів говорить той факт, що тільки по Пермі це третій масштабний удар за останні два тижні. А у квітні також були удари по ключовій нафтостанції у Самарі, балтійським портам і т.д.

За останніми оцінками американського видання The Washington Post втрати Москви від цих ударів – понад $7 млрд (!!!). Які ще наслідки атак СБУ? Росія змушена скоротити видобуток нафти на 400 тисяч барелів. «Коли у вас рекордно високі ціни, останнє, що ви хочете робити, – це скорочувати виробничі потужності», – пишуть американці.

Тобто перед 9 травня, росіян лякав накопичений досвід попередніх місяців. Адже російська влада бачить тенденцію: якщо дрони СБУ регулярно долають понад тисячу кілометрів і вражають цілі у глибокому тилу, то гарантувати абсолютну безпеку навіть у центрі Москви ніхто не може. А ще кілька років тому російська пропаганда будувала образ «недосяжної фортеці», переконуючи власне населення, що війна не торкнеться великих міст РФ. Але реальність виявилася іншою.

Постійні атаки на військові об’єкти, закриття аеропортів через загрозу БПЛА, вибухи на стратегічних підприємствах і регулярні повідомлення про роботу ППО створили атмосферу внутрішньої тривоги, яку вже неможливо приховати навіть пропагандою. Служба Безпеки максимально «підготувала» Росію до «парада пабєди».

Нинішня нервозність Москви – наслідок не одного конкретного дня, а всієї кампанії СБУ по системному виснаженню ворога. І саме це стало одним із ключових психологічних результатів останнього року війни.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія пропаганда війна військові парад Україна СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні потрібна постійна платформа у Брюсселі, яка професійно працюватиме не епізодично, а щодня
Європейська оборонна система без України стане повільнішою та дорожчою. І ось чому
28 квiтня, 10:31
Путіну важливо, щоб парад відбувся
Навіщо Путіну одноденне перемир'я та для чого все це Україні?
5 травня, 13:23
У Раді пояснили, як реформа профільної школи змінить долю вчителів та учнів
Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
13 квiтня, 09:33
CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню
CNN: Китай готує поставку зброї до Ірану на тлі нестійкого припинення вогню
12 квiтня, 01:26
Жуков (по центру у піджаку) брав участь у акції на підтримку російської агресії проти України
Помер колишній керівник російського волейболу, який підтримував війну проти України
13 квiтня, 19:09
Своє місце реєстрації Світлана Івахів вказала князівство Монако у Франції
Хто вона, єдина жінка в списку найпотужніших українських мільярдерів? Досьє на Світлану Івахів
27 квiтня, 11:30
Мурал у Тегерані, що зображує іранські ракети, які атакують корабель ВМС США
NYT: США та Іран опинилися у пастці режиму «ні миру, ні війни»
27 квiтня, 01:44
Ворог не погодився на жодне припинення вогню та продовжує активні бойові дії
«Перемир’я немає»: Сили оборони назвали найгарячіші напрямки фронту
7 травня, 14:14
Путін розповідає Трампу про успіхи РФ на фронті
NYT: Війська Путіна ледве просуваються на полі бою
Сьогодні, 05:01

Олексій Курпас

Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
Створено неформальне «цифрове НАТО» за участю України
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua