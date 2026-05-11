Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним

Нервовий «пабєдный парад»

Це однозначно був найбільш жалюгідний парад «на болотах» за всю історію. Ще читаючі напередодні указ Зеленського про «дозвіл параду у Москві», я подумав про те, як сильно змінився «статус кво» від початку вторгнення.

Згадайте, у 2022 році саме Україна жила в очікуванні «сакральних дат» і масованих російських ударів. А тепер сама Росія нервово готувалась до 9 травня. Істерично посилювала ППО навколо Москви та через дипломатичні канали фактично просила гарантій безпеки. Колись Україна зверталась до партнерів, щоб закрити небо від російських ракет.

Тепер російська влада бігає до Трампа і просить «врятувати кремлівського діда від дронів». Це дуже показова зміна ролей. І, мабуть, одна з найкращих ілюстрацій того, наскільки змінився баланс у війні.

Що зробило можливим такі зміни? СБУ разом з іншими силами оборони за останні місяці продемонстрували здатність системно й регулярно діставати російську військову та паливну інфраструктуру далеко за лінією фронту.

Причому мова про майже щоденний режим ударів по нафтобазах, військових аеродромах, об’єктах ВПК, складах боєприпасів, логістичних вузлах та системах ППО. Російське суспільство поступово звикло до нової реальності: війна, яку кремль колись обіцяв вести «десь далеко», прийшла безпосередньо на територію РФ. У вигляді прильотів і пожеж у режимі нон-стоп.

Після того, як СБУ очолив Євгеній Хмара інтенсивність ударів по росіянах ще більше виросла. Служба поставила на потік удари на рекордну дальність на понад 1700 кілометрів! Палаюче НПЗ стало вже звичною картиною російського пейзажу. Останній удар був за день до «пабєднава парада»: дрони «Альфи» СБУ розбомбили НПЗ в Пермі (це Урал – більше 1500 кілометрів від українського кордону).

Про інтенсивність ударів говорить той факт, що тільки по Пермі це третій масштабний удар за останні два тижні. А у квітні також були удари по ключовій нафтостанції у Самарі, балтійським портам і т.д.

За останніми оцінками американського видання The Washington Post втрати Москви від цих ударів – понад $7 млрд (!!!). Які ще наслідки атак СБУ? Росія змушена скоротити видобуток нафти на 400 тисяч барелів. «Коли у вас рекордно високі ціни, останнє, що ви хочете робити, – це скорочувати виробничі потужності», – пишуть американці.

Тобто перед 9 травня, росіян лякав накопичений досвід попередніх місяців. Адже російська влада бачить тенденцію: якщо дрони СБУ регулярно долають понад тисячу кілометрів і вражають цілі у глибокому тилу, то гарантувати абсолютну безпеку навіть у центрі Москви ніхто не може. А ще кілька років тому російська пропаганда будувала образ «недосяжної фортеці», переконуючи власне населення, що війна не торкнеться великих міст РФ. Але реальність виявилася іншою.

Постійні атаки на військові об’єкти, закриття аеропортів через загрозу БПЛА, вибухи на стратегічних підприємствах і регулярні повідомлення про роботу ППО створили атмосферу внутрішньої тривоги, яку вже неможливо приховати навіть пропагандою. Служба Безпеки максимально «підготувала» Росію до «парада пабєди».

Нинішня нервозність Москви – наслідок не одного конкретного дня, а всієї кампанії СБУ по системному виснаженню ворога. І саме це стало одним із ключових психологічних результатів останнього року війни.