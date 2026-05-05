Один із найбільших НПЗ РФ зупинився після удару дронів

Виведено з ладу більшість установок, завод давав до 7% переробки РФ

Великий російський нафтопереробний завод «Киришинефтеоргсинтез» призупинив переробку нафти після атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, підприємство припинило роботу у вівторок, 5 травня, після ударів, які спричинили пошкодження обладнання та пожежу на території заводу.

Джерела в галузі, які говорили на умовах анонімності, повідомили, що внаслідок атаки було виведено з ладу три з чотирьох установок первинної перегонки нафти. Також пошкоджень зазнали окремі вторинні технологічні блоки.

Оцінити строки відновлення роботи наразі неможливо. За словами співрозмовників, масштаб пошкоджень потребує додаткової оцінки.

Губернатор Ленінградської області раніше повідомляв про пожежу в промисловій зоні Киришів. Компанія «Сургутнефтегаз», яка контролює підприємство, оперативних коментарів не надала.

Потужність НПЗ становить близько 20 млн тонн нафти на рік. Останніми роками завод переробляв близько 18 млн тонн щорічно, що становить приблизно 7% від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Крім того, у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, у місті оголосили ракетну небезпеку, після чого пролунала серія вибухів і з’явилися спалахи в небі.

За попередніми даними, під удар потрапив завод АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС», який виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета». Ці системи використовуються у російських безпілотниках, а також у крилатих і балістичних ракетах.