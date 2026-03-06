Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ

Флот РФ, ховаючись від дронів Служби, втік з окупованого Криму, але тікати вже просто нікуди

Після останніх новин можу констатувати початок нової фази у війні за Чорне море. Нагадаю: на початку повномасштабної війни росіяни обіцяли там домінувати на 100%. З цим не погодилися в СБУ. З’явилися морські дрони, які почали в одні ворота вигравати битву у чорноморського флоту ворога. У результаті Росія змушена була відвести кораблі у свої порти.

Наступний етап – СБУ почала діставати кораблі і там. І ось ідемо далі: удари Служби стали масштабними та постійними. Дрони СБУ один за одним вражають кораблі противника прямо в місцях дислокації.

Цього тижня ми стали свідками чергових успішних атак Служби. Прямо в порту Новоросійська було виведено з ладу одразу 5 (!!!) кораблів противника, а також чимало важливої техніки та засобів ППО. Серед кораблів – носій «Калібрів», фрегат «Адмірал Ессен».

Такої істерики російських зет-каналів я не бачив давно. «Воют сирены, пожары, все море в нефти, они сожгут наш порт», – публічно ридає із рос.агітаторів. Це значить СБУ перейшла до нового етапу демілітаризації Чорного моря. Російський флот системно знищують прямо в російських же портах.

Водночас важливо, що такими діями СБУ активно знижує ракетну загрозу для України. Адже дрони Служби уражають носія крилатих ракет, які використовуються для обстрілів українських міст. Відзначу, що пошкодження ключових радіолокаційних і радіоелектронних систем корабля «Адмірал Ессен» дуже суттєво знижує, якщо не унеможливлює, його бойову ефективність. А ураження радарів і систем ППО, таких як С-300 «Фаворит» і «Панцир-С2», має ширший військовий ефект, адже послаблює здатність противника прикривати стратегічні об’єкти на Чорноморському узбережжі.

Флот РФ, ховаючись від дронів Служби, вже втік з окупованого Криму. Тікати з Новоросійська просто нікуди. З новим очільником СБУ Євгенієм Хмарою для російського флоту і тут настала «хмарна погода». Ні ракета не полетить, ні корабель з порту не вийде. І для ворога ця «погода» буде тільки погіршуватись. Демілітаризація російського флоту від Служби буде повною. Як казав один диктатор: «строго в соответствии с графиком. По плану». Тільки план цей буде українським.