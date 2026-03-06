Головна Думки вголос Олексій Курпас
search button user button menu button
Олексій Курпас Політтехнолог

Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Удари СБУ по флоту РФ стали масштабними та постійними
фото: ssu.gov.ua

Флот РФ, ховаючись від дронів Служби, втік з окупованого Криму, але тікати вже просто нікуди

Після останніх новин можу констатувати початок нової фази у війні за Чорне море. Нагадаю: на початку повномасштабної війни росіяни обіцяли там домінувати на 100%. З цим не погодилися в СБУ. З’явилися морські дрони, які почали в одні ворота вигравати битву у чорноморського флоту ворога. У результаті Росія змушена була відвести кораблі у свої порти.

Наступний етап – СБУ почала діставати кораблі і там. І ось ідемо далі: удари Служби стали масштабними та постійними. Дрони СБУ один за одним вражають кораблі противника прямо в місцях дислокації.

Цього тижня ми стали свідками чергових успішних атак Служби. Прямо в порту Новоросійська було виведено з ладу одразу 5 (!!!) кораблів противника, а також чимало важливої техніки та засобів ППО. Серед кораблів – носій «Калібрів», фрегат «Адмірал Ессен».

Такої істерики російських зет-каналів я не бачив давно. «Воют сирены, пожары, все море в нефти, они сожгут наш порт», – публічно ридає із рос.агітаторів. Це значить СБУ перейшла до нового етапу демілітаризації Чорного моря. Російський флот системно знищують прямо в російських же портах.

Водночас важливо, що такими діями СБУ активно знижує ракетну загрозу для України. Адже дрони Служби уражають носія крилатих ракет, які використовуються для обстрілів українських міст. Відзначу, що пошкодження ключових радіолокаційних і радіоелектронних систем корабля «Адмірал Ессен» дуже суттєво знижує, якщо не унеможливлює, його бойову ефективність. А ураження радарів і систем ППО, таких як С-300 «Фаворит» і «Панцир-С2», має ширший військовий ефект, адже послаблює здатність противника прикривати стратегічні об’єкти на Чорноморському узбережжі.

Флот РФ, ховаючись від дронів Служби, вже втік з окупованого Криму. Тікати з Новоросійська просто нікуди. З новим очільником СБУ Євгенієм Хмарою для російського флоту і тут настала «хмарна погода». Ні ракета не полетить, ні корабель з порту не вийде. І для ворога ця «погода» буде тільки погіршуватись. Демілітаризація російського флоту від Служби буде повною. Як казав один диктатор: «строго в соответствии с графиком. По плану». Тільки план цей буде українським. 

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: СБУ війна корабель Чорне море росія ракета флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перша леді США вже втретє допомогла повернути викрадених дітей до їхніх сімей
Меланія Трамп заявила про возз’єднання викрадених українських дітей зі своїми родинами
12 лютого, 18:23
Президент заявив, що скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна
Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський
16 лютого, 20:44
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
20 лютого, 01:45
У 2019 році Федір Христенко обрався до Ради від забороненої ОПЗЖ
Ще один нардеп втратить мандат
11 лютого, 08:16
Засуджена Світлана Лой в залі суду
Росія засудила пенсіонерку із Запорізької області до 15 років колонії через донати ЗСУ
11 лютого, 11:44
У 2025 році Микола Літовченко приєднався до лав ЗСУ
На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу. Згадаймо Миколу Літовченка
24 лютого, 09:00
Президент США Дональд Трамп заявив, що війни можна вести використовуючи тільки наявні запаси
«Можемо вічно воювати»: Трамп заявив про рекордні запаси озброєння США
3 березня, 09:09
У січні 2025 року Дмитро Царик був мобілізований до лав Збройних сил України
Поліг під час виконання завдання на покровсьому напрямку. Згадаймо Дмитра Царика
Сьогодні, 09:00
Росія приховала масштабний дефіцит бюджету
Німецька розвідка викрила прихований дефіцит бюджету Росії
4 березня, 14:27

Олексій Курпас

Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
Новий етап демілітаризації Чорного моря від СБУ
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Дорозвідка» і «одноразові агенти». Контррозвідка СБУ суттєво знижує ефективність ракетних ударів росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
«Морська бавовна» нового рівня – наступний етап демілітаризації росіян
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється
Покровськ. Ціна російського наступу
Покровськ. Ціна російського наступу
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога
Одні з кращих підрозділів на фронті за ураженням ворога

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua