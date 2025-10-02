Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження

Окупанти шукають слабкі ланки у нашому захисті

В останні тижні стало остаточно зрозуміло, куди росіяни будуть бити найбільше цієї осені. Енергетика. До цього готувались, подібних обстрілів чекали. Мета ворога - добитись блекауту в окремих регіонах або по всій Україні.

Росіяни в першу чергу шукають слабкі ланки у нашому захисті. Звичайно, по наземних об'єктах б'ють прямими дроновими і ракетними ударами. І тут ми можемо покладатись тільки на наші сили ППО. Однак ворога цікавлять і об'єкти, сховані під землею. І тут один з методів - знайти «кротів», які стануть навідниками. Однак, на щастя, СБУ таких «кротів» вчасно знешкоджує.

Чергова подібна історія могла статися в Києві. Служба безпеки викрила «крота» фсб в одній із провідних енергокомпаній України. «Кріт» мав «злити» координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи всієї України.

Якби зрадника вчасно не затримали, то знеструмленою могла залишитись не тільки столиця. Шкода від такого крота, який би видав координати підземних центрів, вимірялась би у сотнях мільйонів доларів. Тепер же зрадник «заїде» на пожиттєве. І не буде перебільшенням сказати, що саме завдяки підлеглим Малюка, які викривають кротів-навідників, наші міста мають електрику.

Ще одне попередження росіянам надійшло від Президента Зеленського. Нещодавно він сказав журналістам, що, погрожуючи блекаутом Києву, в кремлі повинні знати, що буде блекаут у Москві.

Маючи постійні удари від дронів СБУ по НПЗ та кілометрові черги за бензином, я би, на місці росіян, до цих слів прислухався. Дрони Служби безпеки показали, що на території РФ для них зараз немає недосяжних цілей.

Перед підлеглими Малюка сьогодні стоїть подвійне завдання. Атакувати об'єкти ворога на його території та ловити кротів-навідників на своїй. І в обох випадках СБУ діє на випередження, знаходячись на крок попереду росіян.