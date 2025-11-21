Головна Думки вголос Олексій Курпас
Олексій Курпас Політтехнолог

Хто наводить на енергетику і що з ними трапляється

Як нейтралізують навідників на енергетику?

Пам'ятаєте десятки повідомлень про підпали машин військових минулого року? Росія проводила тоді масштабну спецоперацію, яка була зірвана Службою Безпеки. росіяни бажаного результату не досягли. А палії, які купились на грошові обіцянки ворога, зараз отримують свої терміни в українських судах.

Після провалу операції з підпалами, всі свої зусилля цього року росія спрямовує на вибиття нашої енергетики. Для уточнення координат, ворогу потрібні зрадники. І СБУ масово затримує навідників на енергетичні об'єкти. Більше того, справи багатьох з них вже в судах. Зрадники, як правило, отримують по 15 років за гратами. Хоча, комусь з них світить і пожиттєве.

До речі, днями СБУ затримала іноземця, який на замовлення фсб наводив атаки рашистів по енергооб’єктах біля Хмельницької АЕС. Головним завданням було зробити і передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих і теплопостачальних підприємств. Викрили агента на початковому етапі його роботи і затримали «на гарячому», коли він фотографував одну з українських електропідстанцій.

Можна з упевненістю сказати: якби Служба не нейтралізувала подібних зрадників, то країна була би в суцільному, набагато гіршому ніж зараз «блекауті». Без навідників, московити змушені бити по застарілим даним, які раніше були відкритими. Мета росіян, зрозуміти як збудовані об'єкти захисту, які зміни були внесені енергетиками. Часто зрадники полюють біля АЕС, бо хочуть вибити підстанції поряд.

Так, знешкодженя подібних агентів не може на 100% вберегти українську енергетику від ударів. Але без роботи підлеглих Малюка, російські ракети летіли би на порядок точніше і українська енергетика була би повністю знищена. Тим більше, що у абсолютній більшості випадків, наша спецслужба працює на випередження: навідників затримують ще до того, як вони встигають передати зібрану інформацію своїм кураторам.

Чому Служба демонструє системні результати і переграє росіян? Голова СБУ зробив контррозвідку однією з пріоритетних ланок Служби. І це дає свій безумовний ефект. У СБУ діють жорстко, але в межах закону. Як того вимагає військовий стан.

Що ж до зрадників, то у більшості своїй це люди, які шукали у соцмережах легкого заробітку. Не думаючи про наслідки. Хтось з них можливо і буде обміняний, але, як правило, фсб використовує їх, як непотрібний матеріал і навіть не згадує після затримання.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: енергетика зрадники війна

Олексій Курпас

