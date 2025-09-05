Головна Світ Політика
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Мерц зазначив, що Росія зміцнює відносини з Китаєм, Індією і Бразилією
фото: Revierfoto/picture alliance

Мерц: Наразі ми не в змозі чинити достатній тиск на Путіна

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа не має достатнього впливу, щоб змусити Росію припинити війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Наразі ми не в змозі чинити достатній тиск на Путіна, щоб припинити цю війну. Ми залежимо від допомоги США», – сказав Мерц. Водночас, за його словами, такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, укладають нові партнерські угоди з Росією.

Коментарі Мерца пролунали в той час, коли європейські лідери продовжували обіцяти надати Києву гарантії безпеки в разі припинення вогню, навіть попри те, що конкретні зобов'язання президента США Дональда Трампа залишалися нечіткими.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. 

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. За повідомленням Reuters, Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України. 

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну. Про це, як пише «Главком», він сказав під час вечері лідерів технологічних компаній, передає АР.

