Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому

За словами Пєскова, Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні

Речник Путіна почав переконувати, що це Україна відмовляється від переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Пєсков став переконувати, ситуація на фронті для Києва «стала набагато гіршою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дмитро Пєсков заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими».

«Київський режим, тим часом, зараз абсолютно перейшов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і своїм спонсорам в Європі, і своїм кураторам, що вони можуть воювати, але вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися», – заявив Пєсков.

За словами Пєскова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має зустрітися з державнии секретарем США Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

Зустріч має відбутися у кулуарах сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку 24 вересня о 12:00 (19:00 за Києвом).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

«Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, селищах і районах по всій РФ, дізнаються, що насправді відбувається у війні, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, які відбуваються в економіці, де більша частина грошей витрачається на війну в Україні, яка має великий дух і стає тільки сильнішою, тоді Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі», – написав Трамп.

Трамп додав, що зараз настав сприятливий час для України, оскільки у Володимира Путіна серйозні економічні проблеми. Він також пообіцяв, що США продовжать постачати зброю країнам НАТО, щоб вони могли використовувати її на власний розсуд.