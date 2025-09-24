Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому
За словами Пєскова, Лавров на зустрічі з Рубіо доведе до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні
колаж: glavcom.ua

Речник Путіна почав переконувати, що це Україна відмовляється від переговорів

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Пєсков став переконувати, ситуація на фронті для Києва «стала набагато гіршою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Дмитро Пєсков заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими».

«Київський режим, тим часом, зараз абсолютно перейшов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і своїм спонсорам в Європі, і своїм кураторам, що вони можуть воювати, але вони не повинні забувати, що з кожним прожитим днем, коли українська сторона відмовляється від переговорів, переговорні позиції української сторони будуть тільки погіршуватися», – заявив Пєсков.

За словами Пєскова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров має зустрітися з державнии секретарем США Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

Зустріч має відбутися у кулуарах сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку 24 вересня о 12:00 (19:00 за Києвом).

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social, передає «Главком».

Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

«Коли люди, які живуть у Москві та всіх великих містах, селищах і районах по всій РФ, дізнаються, що насправді відбувається у війні, що майже неможливо отримати бензин через довгі черги, і про всі інші речі, які відбуваються в економіці, де більша частина грошей витрачається на війну в Україні, яка має великий дух і стає тільки сильнішою, тоді Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді, а може, навіть піти ще далі», – написав Трамп.

Трамп додав, що зараз настав сприятливий час для України, оскільки у Володимира Путіна серйозні економічні проблеми. Він також пообіцяв, що США продовжать постачати зброю країнам НАТО, щоб вони могли використовувати її на власний розсуд.

Читайте також:

Теги: росія війна Дональд Трамп Дмитро Пєсков Сергій Лавров Марко Рубіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
Українські розвідники ліквідували чотири антенно-фідерні пристрої ворога
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
5 вересня, 12:56
Кадиров заявив, що цілей так званої СВО ще не досягнуто
Кадиров розповів, коли Росія припинить бойові дії в Україні
7 вересня, 15:18
Захоплення Сувальського коридору фактично відрізало би балтійські країни від їхніх союзників по НАТО
Путін готується вразити «Ахіллесову п’яту» НАТО – The Sun
7 вересня, 19:54
На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
15 вересня, 22:46
Вучич заявив, що його країна готова захищатися
Вучич подякував Росії за інформацію про «Майдан» у Сербії
16 вересня, 14:43
Компанія попередила виробників, що буде змушена прийняти менше нафти, якщо її інфраструктура зазнаватиме пошкоджень
«Транснєфть» повідомила про скорочення поставок через атаки дронів – Reuters
16 вересня, 16:53
Король Чарльз III та Трамп оглядають почесну варту під час візиту до Віндзорського замку 17 вересня 2025 року
Експертка з мови тіла проаналізувала взаємодію Трампа і короля Чарльза під час офіційної зустрічі
18 вересня, 02:36
Ексчиновник був фігурантом кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків
Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки
Сьогодні, 12:39

Політика

Голова Асоціації українців Молдови звинуватив президентку Санду у придушенні проєвропейських сил
Голова Асоціації українців Молдови звинуватив президентку Санду у придушенні проєвропейських сил
Трамп та зламаний ескалатор: секретна служба США почала розслідування
Трамп та зламаний ескалатор: секретна служба США почала розслідування
РФ змінює порядок строкової служби
РФ змінює порядок строкової служби
Генасамблея ООН. Олена Зеленська та Меланія Трамп мали двосторонню зустріч
Генасамблея ООН. Олена Зеленська та Меланія Трамп мали двосторонню зустріч
Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому
Україна відвоює свої території? Кремль відправляє Лаврова переконувати команду Трампа у зворотньому
Європейці скептичні до заяв Трампа – Politico
Європейці скептичні до заяв Трампа – Politico

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Сьогодні, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Сьогодні, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Вчора, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua