Я розчарований Путіним. Трамп розповів, як планує зупинити війну в Україні

Трамп зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію

Трамп заявив про розчарування у Путіні та наголосив, що Росія програє у війні

Президент США Дональд Трамп висловив розчарування у діях російського диктатора Володимира Путіна, заявивши, що Росія «програє» у війні проти України. За словами Трампа, щотижня на фронті гине від 5 до 7 тисяч людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox.

«Я розчарований Путіним, але вони програють, від 5 до 8 тисяч людей гине щотижня без причини», – заявив Трамп.

Дональд Трамп підкреслив, що США нарощують видобуток нафти та працюють над зниженням її вартості на світових ринках. Він зазначив, що це створює додатковий економічний тиск на Росію та може пришвидшити завершення війни.

Американський лідер також закликав інші країни приєднатися до цієї ініціативи, щоб посилити вплив на економіку РФ. На його думку, Вашингтон робить ставку не лише на військову допомогу та санкції, але й на енергетичний фактор, який може стати ключовим інструментом для припинення російської агресії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що йому не надходила інформація про інцидент із порушенням повітряного простору Естонії Росією. Про це він сказав журналістам після вечері в маєтку Джорджа Вашингтона в Маунт-Верноні, пише «Главком».

На запитання журналіста про можливу реакцію США на дії Росії Трамп відповів коротко: «Я не поінформований про Естонію».

Днем раніше Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією під час брифінгу в Овальному кабінеті.