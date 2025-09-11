Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1296-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 205 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 69 авіаційних ударів, застосував 44 ракети і скинув 120 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5965 дронів-камікадзе та здійснено 4578 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 91 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області; Залізничне, Оріхів Запорізької області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, артилерійську систему та район зосередження особового складу.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Минулої доби зафіксовано сім бойових зіткнень. Противник завдав 15 авіаційних ударів, загалом скинув 32 керовані авіабомби та здійснив 204 артилерійські обстріли, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі, Ставки, Торське та Шандриголове.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Противник 20 разів атакував позиції Сил оборони в районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки й Дронівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Минулої доби відбулося сім бойових зіткнень в районах Білої Гори, Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 16 атак у районах Щербинівки, Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та у напрямку Берестка, Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 57 атак агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Котлине, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 31 ворожий штурм у районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Толстой, Піддубне, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник двічі проводив наступальні дії в бік Плавнів та Степногірська, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Українські підрозділи відбили дві атаки загарбників у бік Антонівки та Садового.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року фото 12

До слова, триває 1296-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
27 серпня, 07:50
Взяття Покровська не принесе Росії перемогу
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
30 серпня, 19:21
Триває 1283-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 серпня, 07:38
Їжу та боєприпаси Вуду доставляли й скидали з важких бомберів
Боєць пів року стримував ворога у зруйнованому Вовчанську
30 серпня, 18:15
Ситуація на фронті 3 вересня
Лінія фронту станом на 3 вересня 2025. Зведення Генштабу
3 вересня, 23:18
Село Мирове, за даними аналітиків, стало місцем активних боїв
Як Росія намагається дезінформувати щодо ситуації в Куп'янську: аналіз DeepState
4 вересня, 01:34
Ворог атакував Сумщину
Окупанти атакували Сумщину: є жертва та поранені
7 вересня, 00:42
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 8 вересня 2025 року
8 вересня, 08:25
Дрони цієї ночі атакували Житомирщину
Зеленський прокоментував масований обстріл України та «шахеди» у Польщі
Вчора, 09:34

Події в Україні

Надання Андрію Парубію «Героя України». Петиція набрала необхідну кількість голосів
Надання Андрію Парубію «Героя України». Петиція набрала необхідну кількість голосів
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2025 року
Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки
Удар по навчальному закладу в Сумах. Рятувальники показали наслідки
Кабмін спростив проходження ВЛК: перелік змін
Кабмін спростив проходження ВЛК: перелік змін
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua