Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну
Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції
Ми зациклилися на «Томагавках», яких може ніколи і не буде. Насправді, за минулий тиждень відбулося дві справді важливі зміни у війні та в її сприйнятті головними акторами.
- Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції і вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс. Гра Путіна була у дві речі: не посваритися з Трампом і виграти час. Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов у свій «Афганістан» з усіма відповідними наслідками.
- Ввівши санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла» Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його імперією зла. Мотиви, звичайно різні (в одного була ідеологія в іншого особиста образа), але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками.
Висновків не буде. Це просто констатація змін (як я їх бачу).
Читайте також:
- Путін відреагував на нові санкції США проти РФ
- Зустріч Трампа і Путіна можлива. Білий дім пояснив, за якої умови це станеться
- Трамп відповів на заяву Путіна про невразливість Росії до санкцій США
- Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину
- Трамп пояснив, чому скасував зустріч з Путіним
- Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
- Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Коментарі — 0