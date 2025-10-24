Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війну

Трамп став на шлях Рейгана з його імперією зла

Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції

Ми зациклилися на «Томагавках», яких може ніколи і не буде. Насправді, за минулий тиждень відбулося дві справді важливі зміни у війні та в її сприйнятті головними акторами.

Путін не розраховував на те, що Трамп введе санкції і вважав, що і надалі зможе водити Трампа за ніс. Гра Путіна була у дві речі: не посваритися з Трампом і виграти час. Він виграв майже девʼять місяців. І це справді багато. Надалі він також старатиметься не доводити рівень сварки до критичного, але його демарш щодо Будапешта говорить про одне: Рубікон перейдено. Він увійшов у свій «Афганістан» з усіма відповідними наслідками. Ввівши санкції проти «Роснєфті» та «Лукойла» Трамп, по суті, став на шлях Рейгана з його імперією зла. Мотиви, звичайно різні (в одного була ідеологія в іншого особиста образа), але з цього шляху неможливо вже зійти. Знову-таки, з усіма відповідними наслідками.

Висновків не буде. Це просто констатація змін (як я їх бачу).