Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 27 людей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 27 людей
Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття
фото: ДСНС Тернопільщини

Тривають аварійно-рятувальні роботи

У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 19 листопада зросла до 27 людей, з них три дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок російської атаки 94 людини постраждали, з них 18 дітей.

Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 27 людей фото 1

Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали. Наразі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у Тернополі рятувальники знайшли папугу серед руїн зруйнованої Росією дев’ятиповерхівки. Птаху вдалося врятуватися та залишитися живим у своїй клітці. 

