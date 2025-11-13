Головна Країна Політика
Зеленський приїхав на оріхівський напрямок фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський приїхав на оріхівський напрямок фронту
Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами
фото: Офіс президента

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Володимира Поліщука

На Запоріжжі, у пункті управління 65-ї окремої механізованої бригади «Великий Луг», яка у складі 17-го корпусу веде оборону на оріхівському напрямку, президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь командира бригади Володимира Поліщука щодо оперативної обстановки на цьому напрямку, активності ворога та втрат окупантів. Також президент обговорив із командирами батальйонів необхідні рішення для посилення захисту оріхівського напрямку: комплектування особовим складом, окремі види зброї та техніки, серед іншого легкоброньованої, та оснащення системами РЕБ.

Окремо йшлося про розвиток безпілотних підрозділів і кроки, необхідні для масштабування позитивного досвіду бригади щодо застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених.

фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами. «Маю честь сьогодні бути тут і нагородити воїнів 65-ї бригади. Дякую вам за те, що робите, захищаєте Україну, тримаєте смугу тут. Привітання передайте своїм побратимам, також рідним, близьким. Дякую ще раз за службу. Ми поспілкувалися з командирами й будемо робити все, щоб посилювати вас. Знаємо проблеми, які є», – сказав він.

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 226 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Теги: Володимир Зеленський війна Запорізька область державні нагороди

