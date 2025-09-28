У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових

Ситуація в Куп'янську критична: у місті залишається близько 680 цивільних, евакуація можлива лише пішки

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін повідомив про вкрай критичну ситуацію в Куп’янську на Харківщині, яке залишається закритою територією через постійну небезпеку. Беседін наголосив, що Куп’янськ повністю закритий для будь-яких цивільних служб, включаючи волонтерів та ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Через те, що до міста можуть заїжджати лише військові, процес евакуації максимально ускладнений.

«Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп’янська. Там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових – і ті обов’язково допоможуть», – пояснив начальник МВА.

Він підкреслив, що у місті триває контрдиверсійна операція: «Наші спецпідрозділи проходять кожен сантиметр міста... і б’ють ворога, вибивають ворога, щоб не дати йому закріпитися».

Ситуація для цивільних є вкрай небезпечною, оскільки «життя людей щомиті під загрозою». Станом на 28 вересня у правобережній частині Куп’янська залишається близько 680 людей. Загалом у громаді перебуває понад 1600 цивільних. У Куп’янську повністю відсутні електро-, водо- та газопостачання, а також не надаються жодні соціальні послуги.

Влада закликає місцевих мешканців виїжджати, оскільки ситуація досягла критичної точки і залишатися в місті надзвичайно небезпечно.

