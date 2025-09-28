Головна Країна Події в Україні
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Куп'янську триває «зачистка» від ворога, місто закрите для всіх, крім військових
Влада закликає місцевих мешканців виїжджати
фото: скріншот з відео

Ситуація в Куп'янську критична: у місті залишається близько 680 цивільних, евакуація можлива лише пішки

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації (МВА) Андрій Беседін повідомив про вкрай критичну ситуацію в Куп’янську на Харківщині, яке залишається закритою територією через постійну небезпеку. Беседін наголосив, що Куп’янськ повністю закритий для будь-яких цивільних служб, включаючи волонтерів та ДСНС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Через те, що до міста можуть заїжджати лише військові, процес евакуації максимально ускладнений.

«Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп’янська. Там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових – і ті обов’язково допоможуть», – пояснив начальник МВА.

Він підкреслив, що у місті триває контрдиверсійна операція: «Наші спецпідрозділи проходять кожен сантиметр міста... і б’ють ворога, вибивають ворога, щоб не дати йому закріпитися».

Ситуація для цивільних є вкрай небезпечною, оскільки «життя людей щомиті під загрозою». Станом на 28 вересня у правобережній частині Куп’янська залишається близько 680 людей. Загалом у громаді перебуває понад 1600 цивільних. У Куп’янську повністю відсутні електро-, водо- та газопостачання, а також не надаються жодні соціальні послуги.

Влада закликає місцевих мешканців виїжджати, оскільки ситуація досягла критичної точки і залишатися в місті надзвичайно небезпечно.

Нагадаємо, унаслідок ворожих ударів російських безпілотників у Харкові та області виникли численні пожежі. Крім того, окупанти поранили людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Так, у Холодногірському районі Харкова виникло чотири пожежі. Горіли будівля магазину, господарча споруда та інші об’єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки й автомобілі. Постраждала людина.

Читайте також:

Теги: Харківщина Куп'янськ війна

Події в Україні

