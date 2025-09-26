Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України

Головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордон

Сьогодні, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів військову нараду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса. Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага – Добропільській контрнаступальній операції», – йдеться у заяві.

Станом на сьогоднішній ранок, за даними президента, від початку операції вже звільнено 168,8 кв. км території та ще 187,7 кв. км зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї операції вже майже 3 тис. осіб.

Також військові доповіли Зеленському щодо ситуації в Купʼянську та на навколишніх територіях, детально обговорили хід дій на Харківщині та Донеччині.

«Головком доповів і щодо збиття російського Су-34 на Запоріжжі. Дякую нашим воїнам за влучність. Саме цей літак разом з іншими застосовували росіяни для ударів авіабомбами по Запоріжжю, по інших наших містах і селах. Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба», – зазначив президент, додавши, що за підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку цими днями є відповідні доручення Міноборони та українським дипломатам.

Також головком доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

«Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», – підсумував президент.

До слова, головком Сирський повідомив, що Україна продовжує реалізовувати стратегію Deep Strike, завдаючи ударів далекобійними дронами по військових та промислових об'єктах у тилу Росії. За неповні два місяці українські безпілотники уразили 85 важливих цілей на російській території.