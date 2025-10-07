Головна Країна Події в Україні
Удари по Харкову, вибухи у Білгороді: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Через атаку ворога у Харкові виникла пожежа
фото: соціальні мережі

«Главком» зібрав головні події ночі проти 7 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Терористична армія РФ атакувала Харків безпілотниками, президент США Дональд Трамп майже прийняв рішення про передачу Україні ракет Tomahawk, у російському Білгороді пролунали вибухи, у США триває шатдаун, оскільки дві пропозиції щодо фінансування уряду провалилися. 

Удар по Харкову

У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Терехов пише, що під ударом знаходитвся Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

«За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – повідомив Терехов.

За інформацією Ситуаційного центру цієї ночі ворог завдав по Харкову 25 ударів бойовими дронами «шахед». Усі – по Немишлянському району.

Трамп може передати Україні ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що майже прийняв рішення про передачу Україні ракет Tomahawk.

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Американський лідер знову повторив, що війна між Росією та Україною «ніколи не мала початися» й назвав рішення про її розв’язання «помилковим з обох сторін».

Вибухи у Білгороді

У ніч на 7 жовтня жовтня у Білгороді пролунали сильні вибухи на фоні ракетної небезпки. Ймовірно, по місту прилетіли ракети HIMARS. Як пишуть у мережі, є перебої зі світлом.

Крім того, відомо, що після вибухів, у Білгороді розгорілися пожежі.

Трамп розірвав дипломатичні контакти з Венесуелою

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повністю зупинити дипломатичні контакти з Венесуелою, наказавши припинити всі переговори з урядом Ніколаса Мадуро. 

Як повідомили неназвані представники адміністрації США, 6 жовтня 2025 року Дональд Трамп офіційно розпорядився припинити спроби досягти будь-яких дипломатичних домовленостей із Каракасом. Для виконання цього рішення він доручив своєму спеціальному посланцю Річарду Гренеллу зупинити всі контакти з урядом Венесуели.

Цей крок став черговим етапом у напружених відносинах між Вашингтоном і Каракасом, які залишаються складними з 2019 року, коли країни розірвали дипломатичні зв’язки.

Шатдаун у США триває

У Сенаті США не змогли ухвалити жодну з двох пропозицій щодо фінансування уряду – ні від демократів, ні від республіканців. 

Як зазначається, голосування, що відбулося 6 жовтня, знову завершилося безрезультатно, і країна залишається у стані урядового шатдауну.

Головна причина розбіжностей – податкові пільги на медичне страхування для вразливих громадян. Демократи наполягають на постійному продовженні розширених пільг, які дозволяють американцям купувати приватну медичну страховку в межах програми Obamacare. Республіканці ж виступають категорично проти такого кроку.

Тим часом Білий дім розглядає можливість масштабних скорочень серед федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп визнає переговори безуспішними.

