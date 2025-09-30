Головна Країна Події в Україні
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
СБУ зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області
фото: Служба безпеки України/Facebook

25 лютого 2022 року окупанти масовано вдарили по Охтирці реактивними системами залпового вогню «Град» та «Ураган»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом російським генералам та їхнім підлеглим з елітної дивізії, які командували ударами по Охтирці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що Служба безпеки зібрала доказову базу на вище командування військ РФ, яке вчиняло воєнні злочини в Сумській області на початку повномасштабної війни.

Мова йде про масовані обстріли цивільної інфраструктури Охтирки 25 лютого 2022 року. Тоді окупанти вдарили по місту реактивними системами залпового вогню «Град» та «Ураган».

Внаслідок атаки було зруйновано та пошкоджено місцеві дитсадки, десятки житлових будинків та об’єкт енергетики, зокрема критично важливу ТЕЦ.

Унаслідок обстрілу загинуло дев'ять мешканців громади, серед яких була дитина. Ще дев'ятеро цивільних, зокрема й дитина, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

За матеріалами справи, атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль – командувач 1-ї танкової армії західного військового округу РФ.

Далі за його наказом підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися його підлеглі з 4-ї танкової дивізії РФ (більш відомої як Кантемирівська дивізія імені Юрія Андропова):

  • генерал-майор Євгеній Журавльов – командир дивізії;
  • полковник Дмитро Кіршин – начальник штабу дивізії;
  • полковник Володимир Крівощапов – начальник артилерії дивізії;
  • полковник Олександр Алєксандров – командир 275-го самохідного артилерійського полку;
  • підполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штабу – заступник командира 275-го самохідного артилерійського полку.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення воєнних злочинів проти України.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року російські окупанти обстріляли Охтирку на Сумщині та влучили в дитячий садок. Під обстріли ураганами в Охтирці потрапили також  жилий масив та бомбосховища.

