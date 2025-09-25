Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
Постраждалих серед населення немає
колаж: glavcom.ua

Пожежу на місці влучання, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС

У ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Вінниччину. Значних пошкоджень завдано об'єктам критичної інфраструктури, а основний удар припав на Жмеринський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеетер.

За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталії Заболотної, внаслідок обстрілу було знеструмлено близько 300 побутових споживачів та кілька підприємств.

«Сьогодні, внаслідок нічної ворожої атаки, Вінниччина вкотре зазнала руйнувань. Під обстрілом опинились об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів, також була затримка руху потягів.

Насправді, дякуючи оперативній роботі енергетиків, вдалося відновити електропостачання і відновлений рух потягів. Станом на зараз залишаються відключеними від електропостачання три підприємства, усі побутові споживачі підключені», – розповіла Наталія Заболотна.

Також через атаку тимчасово зупинявся рух потягів. Наразі електропостачання для побутових споживачів та рух потягів було відновлено. Станом на ранок, три підприємства залишалися без світла.

Постраждалих серед населення немає. Інформація про пошкодження житлових будинків також не надходила. Пожежу на місці влучання, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. До ліквідації наслідків залучили 76 осіб та 24 одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російська окупаційна армія атакувала Вінниччину. Про це повідомляє перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталія Заболотна, пише «Главком».

За інформацією Заболотної, цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.

Відомо, що всі відповідні служби працюють на місці події. Попередньо, внаслідок російської атаки постраждалих немає.

Читайте також:

Теги: Вінниччина росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після анексії Криму Сефершаєв вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію
У Хорватії поліція затримала борця-зрадника з Криму: деталі інциденту
17 вересня, 12:53
«Лікарі прописали антидепресанти. Виготовлені в Україні, не мають побічних ефектів:)», – підписав  цей знімок Дмитро
Український журналіст, якого окупанти схопили під Києвом у 2022 році, розказав, що йому інкримінували в Росії
15 вересня, 15:58
Путін став «президентом війни» і повернення до мирного життя буде розцінене як пониження в посаді
Чому Путін не може відмовитися від війни? Пояснення Politico
15 вересня, 02:10
Чимало українців не повернуться з Ірландії долому навіть після завершення війни, переконана посол Лариса Герасько
Українських дітей показують по ірландському телебаченні, як героїв. Посол пояснила феномен
13 вересня, 17:15
З України імперіалістичні плани Путіна лише почнуть розвиватися
Імперіалістичні плани Путіна не обмежаться Україною – Мерц
9 вересня, 00:49
Тарас Березюк загинув 24 серпня 2022 року, в 31 річницю Незалежності України
Викладач історії, футбольний фанат загинув на День Незалежності. Згадаймо Тараса Березюка
28 серпня, 09:00
Пєсков знову заговорив про переговори
Кремль зробив заяву щодо нового раунду переговорів з Україною
27 серпня, 17:42
Цзякунь зробив заяву щодо ядерного роззброєння
Китай відреагував на вимогу США та РФ щодо ядерного роззброєння
27 серпня, 17:08
Однією з таких розробок є дрон під назвою «Ялинка»
ISW повідомляє про російські дрони-перехоплювачі зі штучним інтелектом
25 серпня, 20:22

Новини

Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур
Вінниччина увійшла до лідерів за врожайністю пізніх культур
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
На Вінничині суд арештував чоловіка, підозрюваного у зґвалтуванні 10-річної дитини
Вбивство двох школярів у Шаргороді: підозрюваний надсилав інтимні повідомлення ученицям
Вбивство двох школярів у Шаргороді: підозрюваний надсилав інтимні повідомлення ученицям
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
Буде гучно: на Київщині протягом дня триватимуть роботи на гранітному кар'єрі
Посадовців «Лісів України» викрито у сприянні незаконній вирубці на Вінниччині
Посадовців «Лісів України» викрито у сприянні незаконній вирубці на Вінниччині

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua