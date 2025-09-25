Атака на Вінниччину: пошкоджено об'єкти інфраструктури, рух потягів відновлено

Пожежу на місці влучання, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС

У ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Вінниччину. Значних пошкоджень завдано об'єктам критичної інфраструктури, а основний удар припав на Жмеринський район. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеетер.

За словами першої заступниці начальника Вінницької ОВА Наталії Заболотної, внаслідок обстрілу було знеструмлено близько 300 побутових споживачів та кілька підприємств.

«Сьогодні, внаслідок нічної ворожої атаки, Вінниччина вкотре зазнала руйнувань. Під обстрілом опинились об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього відбулось відключення 300 побутових споживачів, також була затримка руху потягів.

Насправді, дякуючи оперативній роботі енергетиків, вдалося відновити електропостачання і відновлений рух потягів. Станом на зараз залишаються відключеними від електропостачання три підприємства, усі побутові споживачі підключені», – розповіла Наталія Заболотна.

Також через атаку тимчасово зупинявся рух потягів. Наразі електропостачання для побутових споживачів та рух потягів було відновлено. Станом на ранок, три підприємства залишалися без світла.

Постраждалих серед населення немає. Інформація про пошкодження житлових будинків також не надходила. Пожежу на місці влучання, оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. До ліквідації наслідків залучили 76 осіб та 24 одиниці техніки.

