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Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін доручив будувати «курорти» на окупованому українському узбережжі: яка мета диктатора
Путін хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території
фото: колаж Центру національного спротиву

Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на окупованій частині Запорізької області

Російський диктатор Путін доручив окупантам та колаборантам будувати «курорти» на захопленому узбережжі Азовського моря. Таким чином він хоче заохотити росіян переселятися на окуповані території, та прикриватися цивільними як живим щитом. Про це пише Центр національного спротиву.

Там де Путін збирається будувати курорти:

  • Сили оборони завдають ракетних ударів по тилових пунктах російських військ та знищують судна Чорноморського флоту в окупованому Криму,
  • росіяни у свою чергу набудували по всьому західному узбережжю півострова окопів та укріплень,
  • окупаційні війська та адміністрації на ТОТ України постійно відчувають активність українського підпілля.

«Проте кремлівський диктатор провів нараду із залученням представників всіх адміністрацій на ТОТ, щодо створення нових цілорічних морських курортів та розвитку сфери туризму. Значну увагу Путін приділив «планам розвитку» цього сектору у Приазов’ї. Зважаючи на те, що Кремль поспішно будує автомагістраль та залізничну лінію вздовж узбережжя Азовського моря можна припустити, що такі курорти будуть «зоною відпочинку» хіба що для окупаційних військ та працівників окупаційних адміністрацій і колаборантів», – зауважують у Центрі національного спротиву.

За інформацєю ЦНС, Кремль намагається запевнити працівників окупаційних адміністрацій, колаборантів та росіян, що мають намір поселитися на захопленій території, що проблеми з їхньою безпекою зрештою буде вирішено.

Путіну уже навіть презентували план будівництва морського курорту на окупованій частині Запорізької області.

«Проте російському диктатору не сподобався надмірно обережний підхід. Про те що у нього явно відсутнє реальне сприйняття ситуації свідчить, те що він закликає російських інвесторів розвивали яхтинг на ТОТ Запорізької області», – зазначає ЦНС.

У свою чергу українське підпілля та Сили оборони активно готуються до «літнього сезону» та готові продемонструвати «найбільш гарячі точки» для охочих відвідати путінські курорти в Приазов’ї.

Раніше окупант розповів, як пройшли «вибори президента» РФ на фронті. 

Нагадаємо, Путін вчергове став президентом РФ. Після опрацювання 100% протоколів, якщо вірити даними Центрвиборчкому Росії, Путін набирає 87,28% голосів. Явка на виборах склала 77,44%.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. 

Як повідомлялося, у Росії відбулися найбільш маніпульовані за останні 30 «вибори», адже вони не були ані вільними, ані чесними.

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Теги: путін окуповані території диктатор вибори перемога

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