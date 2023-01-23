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Тимофій Мілованов Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Підліше, ніж на передовій. Наш другий фронт

glavcom.ua
НАБУ та САП викрили та припинили у Мінрегіоні діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів
фото: НАБУ

Публічні сварки зменшать підтримку Україні і будуть використані російською пропагандою

Два корупційних скандала. Один – ініційований НАБУ. Інший – громадянським суспільством. Громадянин в мені лютує.

Корупція – причина чому ми зустріли війну не такими сильними, як могли би. А корупція під час війни – за це взагалі потрібно карати максимально жорстко.

Політик і економіст в мені зупиняє громадянина і каже – ніхто не винний поки не доведено судом, не довіряй ЗМІ і соцмережам, розберись сам.

А науковець каже, не в тему, – цікавий експеримент, зараз подивимось хто ефективніший у боротьбі з корупцією: новостворені правоохоронні інституції чи громадянське суспільство, у кого кращі докази, хто правий, а хто ні.

А доросла людина в мені на все це дивиться і сумує: виглядає все дуже погано, з корупцією потрібно боротись, але бажано тихо (чи таки ні?), бо публічні срачі зменшать підтримку Україні і будуть використані російською пропагандою; і як все це збалансувати… одне зрозуміло, ми маємо другий фронт, в тилу, і на ньому все набагато гибрідніше і підліше, ніж на передовій.

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Джерело
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Теги: НАБУ фронт корупція

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