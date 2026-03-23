Ціни на пальне 23 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ціни на пальне 23 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне

Станом на 23 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 не зросла на всіх великих АЗС та становить близько 72,86 грн за літр, а дизельне пальне становить приблизно – 83,89 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Окремі мережі АЗС частково підвищили вартість окремих видів пального. Найпомітніше змінилися ціни на бензин та газ. Зокрема, на WOG пальне А95 подорожчало на 50 коп., на «БРСМ-Нафті» газ – на гривню.

Ціни на пальне станом на 23 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 73,90 76,90 85,90 88,90 82,90 - 45,50
OKKO 74,99 77,99 86,99 89,99 84,99 - 46,99
WOG 74,99 77,99 86,99 89,99 84,99 - 46,98
KLO 73,19 77,99 84,39 - 83,99 72,19 46,70
SOCAR 74,99 78,99 86,99 89,99 84,99 - 46,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 77,99 - - 65,99 41,99
БРСМ 68,99 - 77,99 - - - 42,49

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

До слова, світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані.

Читайте також:

Читайте також

Що відбувається на ринку палива?
Війна на Близькому Сході та ціни на АЗС: чого чекати?
3 березня, 10:10
Українці назвали вартість мандрівки до Йорданії бюджетною
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
3 березня, 20:01
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
5 березня, 21:00
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 10 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
10 березня, 09:41
Ціни в магазинах можуть піднятися лише на 1–2%
Здорожчання пального: Мінагрополітики відповіло, чи зростуть ціни на продукти
10 березня, 08:21
Мережі АЗС оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 11 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
11 березня, 06:45
Через війну на Близькому Сході зупинився потік нафти
Війна на Близькому Сході обвалила постачання нафти: деталі
12 березня, 20:45
Американський лідер намагається протидіяти зростанню цін на енергоносії
Ціни на пальне в США. Трамп тимчасово скасував 100-річний закон
19 березня, 09:18
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на бензин і дизель
Ціни на пальне 21 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
21 березня, 06:49

Особисті фінанси

Ціни на пальне 23 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 23 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Експерти назвали крупу, яка рекордно зросла в ціні
Експерти назвали крупу, яка рекордно зросла в ціні
На Закарпатті стартував збір ранніх овочів: редис уже продають, капусту чекають у квітні
На Закарпатті стартував збір ранніх овочів: редис уже продають, капусту чекають у квітні
Курс валют 22 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 22 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 22 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 22 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні зросли ціни на популярний овоч
В Україні зросли ціни на популярний овоч

Новини

Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
Вчора, 21:05
Влада планує навести лад з бізнесом рієлторів: депутати готують закон
Вчора, 15:59
У Росії стався масштабний збій у роботі Telegram: кількість скарг зашкалює
20 березня, 21:52
Трамп розповів, якому президенту довіряє більше: Путіну чи Зеленському
20 березня, 21:13
Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
20 березня, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
20 березня, 17:02

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
