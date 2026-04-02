Економіка Придністров'я руйнується через припинення транзиту газу з РФ

Економіка невизнаного Придністровського регіону, який цивілізований світ вважає окупованою Росією територією, переживає глибоку кризу на тлі енергетичних проблем і геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує «Главком».

За даними української розвідки, експорт регіону скоротився майже на 60%, а імпорт – на 24,5%. Про це свідчить і нова бюджетно-податкова концепція на 2027–2029 роки, ухвалена в Тирасполі – столиці невизнаного проросійського анклаву.

«Ключовим фактором падіння стало припинення з 1 січня 2025 року постачання фактично безкоштовного російського газу транзитом через Україну. Внаслідок цього промислове виробництво впало на 27,3%, зовнішня торгівля –на 28,5%, а реальний ВВП скоротився майже на 18%», – заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Попри часткове відновлення виробництва на початку 2026 року, його рівень залишається приблизно на 20% нижчим, ніж у 2024-му. Водночас зовнішньоекономічна активність продовжує знижуватися.

Повідомляється, що через дефіцит бюджету місцева влада змушена затримувати виплати зарплат бюджетникам і запровадила практику їх поділу на частини. Зокрема, другу частину зарплати за лютий працівники отримали лише наприкінці березня.

«Ситуація демонструє максимально критичну залежність регіону від російських енергоресурсів та обмеженість його економічної моделі в умовах ізоляції та невизнаного статусу. Нині сама російська економіка стикається з численними проблемами – санкційним тиском, зростанням бюджетних витрат і структурними дисбалансами, що зменшує її можливості надавати фінансову допомогу Придністров’ю», – йдеться в дописі Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, у 2025 році невизнане Придністров’я отримало від Росії майже 690 млн кубометрів газу. Орієнтовну ринкову вартість таких обсягів оцінили у близько $290 млн. Компанія Moldovagaz відмовилась розкривати фінансові умови постачання, посилаючись на конфіденційність контракту. Водночас у Національному агентстві з регулювання в енергетиці у відповіді на запит підтвердили, що у 2025 році Moldovagaz поставила придністровському «Тираспольтрансгазу» 689,2 млн кубометрів газу.