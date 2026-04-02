Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Економіка Придністров'я руйнується через припинення транзиту газу з РФ

Ірина Міллер
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
фото: Служба зовнішньої розвідки України

Економіка невизнаного Придністровського регіону, який цивілізований світ вважає окупованою Росією територією, переживає глибоку кризу на тлі енергетичних проблем і геополітичної нестабільності. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, інформує «Главком».

За даними української розвідки, експорт регіону скоротився майже на 60%, а імпорт – на 24,5%. Про це свідчить і нова бюджетно-податкова концепція на 2027–2029 роки, ухвалена в Тирасполі – столиці невизнаного проросійського анклаву. 

«Ключовим фактором падіння стало припинення з 1 січня 2025 року постачання фактично безкоштовного російського газу транзитом через Україну. Внаслідок цього промислове виробництво впало на 27,3%, зовнішня торгівля –на 28,5%, а реальний ВВП скоротився майже на 18%», – заявили в Службі зовнішньої розвідки України.

Попри часткове відновлення виробництва на початку 2026 року, його рівень залишається приблизно на 20% нижчим, ніж у 2024-му. Водночас зовнішньоекономічна активність продовжує знижуватися.

Повідомляється, що через дефіцит бюджету місцева влада змушена затримувати виплати зарплат бюджетникам і запровадила практику їх поділу на частини. Зокрема, другу частину зарплати за лютий працівники отримали лише наприкінці березня.

«Ситуація демонструє максимально критичну залежність регіону від російських енергоресурсів та обмеженість його економічної моделі в умовах ізоляції та невизнаного статусу. Нині сама російська економіка стикається з численними проблемами – санкційним тиском, зростанням бюджетних витрат і структурними дисбалансами, що зменшує її можливості надавати фінансову допомогу Придністров’ю», – йдеться в дописі Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, у 2025 році невизнане Придністров’я отримало від Росії майже 690 млн кубометрів газу. Орієнтовну ринкову вартість таких обсягів оцінили у близько $290 млн. Компанія Moldovagaz відмовилась розкривати фінансові умови постачання, посилаючись на конфіденційність контракту. Водночас у Національному агентстві з регулювання в енергетиці у відповіді на запит підтвердили, що у 2025 році Moldovagaz поставила придністровському «Тираспольтрансгазу» 689,2 млн кубометрів газу.

Читайте також:

Теги: Придністров'я Молдова росія економіка газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вивезені Росією діти повертаються в Україну
«Газпром» і «Роснєфть» причетні до депортації українських дітей: дослідження
25 березня, 19:14
Сили РФ вичерпуються
Сили РФ вичерпуються
24 березня, 07:48
Карякін відмовився висловлювати «солідарність народу України»
Російський автогонщик поскаржився, що для участі у змаганнях йому потрібно засудити війну
24 березня, 07:22
Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі
Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі
24 березня, 05:28
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10
Ілля Ремесло розчарувався в Путіні
«Путін – воєнний злочинець і злодій». Російський блогер одним дописом підірвав мережу
18 березня, 21:45
Путін збирається 19 березня поспілкуватися з російськими паралімпійцями
Путін зустрінеться з російськими спортсменами, які брали участь у Паралімпіаді-2026
18 березня, 16:46
Молдовська сторона підготувала символічний аргумент для російського дипломата
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)
17 березня, 10:37
Кремль активізував звинувачення США перед переговорами щодо України
Кремль підготував ґрунт для зриву переговорів з Україною
6 березня, 10:55

Економіка

Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
Порт Усть-Луга відновив перевалку нафти – Bloomberg
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану
ОПЕК+ обговорює теоретичне збільшення видобутку нафти на тлі блокади Ірану
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
Економіка на межі обвалу? Російська промисловість прискорила падіння, а борги б’ють рекорди
Французка змінила авто на коня після подорожчання бензину
Французка змінила авто на коня після подорожчання бензину
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Білий дім прагне збільшити витрати на оборону, поки США ведуть війну з Іраном
Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі
Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua