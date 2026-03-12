Головна Світ Економіка
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США використають стратегічний резерв нафти для стримування цін
США вивільнять 172 млн барелів нафти зі стратегічного резерву
фото: Depositphotos

США почнуть вивільняти нафту вже з наступного тижня

Сполучені Штати випустять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб стримати різке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт, повідомляє «Главком».

За словами Райта, президент США Дональд Трамп дозволив почати використання резервів вже з наступного тижня. Постачання цього обсягу на ринок триватиме приблизно 120 днів відповідно до запланованих темпів відвантаження.

Міністр зазначив, що США планують повністю відновити використані запаси. За його словами, протягом наступного року стратегічний резерв буде поповнено приблизно на 200 млн барелів, що на 20% більше за обсяг, який планують використати.

Вивільнення нафти є частиною ширшого міжнародного плану. Країни-члени Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) домовилися випустити 400 млн барелів нафти зі стратегічних резервів на тлі скорочення поставок через ситуацію на Близькому Сході. 

Рішення ухвалили 32 країни, які входять до Міжнародного енергетичного агентства. Вони домовилися використати частину своїх стратегічних запасів нафти, щоб заспокоїти світовий ринок після скорочення поставок через війну навколо Ірану.

Аналітики повідомляють, що вивільнення запасів Міжнародного енергетичного агентства компенсувало б 12 днів очікуваного інвестиційним банком перебоїв з експортом нафти з країн Перської затоки на рівні 15,4 млн барелів на день.

Теги: США нафта Іран ціни пальне

