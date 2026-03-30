Ціни на нафту Brent перевищили $115 за барель

Світові ціни на нафту знову різко зросли. Вартість нафти марки Brent на лондонській біржі ICE перевищила 115 доларів за барель, досягнувши приблизно 115,7 долара. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Зростання становило близько 3% лише за добу. Так, ще у п’ятницю Brent торгувалась на рівні близько 112,5 долара за барель. Одночасно подорожчала й американська нафта марки WTI.

Головною причиною стрибка цін стала подальша ескалація війни на Близькому Сході. Зокрема, через удари єменських хуситів по Ізраїлю, які оголосили про вступ у війну на боці Ірану.

Ключовим фактором залишається ситуація навколо Ормузької протоки – одного з найважливіших енергетичних маршрутів у світі. Через цей вузький морський шлях проходить близько 20% глобальних поставок нафти та скрапленого газу.

Нагадаємо, зранку 13 березня ціни на нафту марки Brent перетнули психологічну позначку у $100 за барель.

Зауважимо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість часткового послаблення санкцій проти іранської нафти на тлі різкого зростання цін на енергоносії. За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, йдеться про нафту, яка вже перебуває в морі. Такий крок може вивільнити близько 140 млн барелів для світового ринку.

Раніше Міністерство фінансів США пом'якшило санкції проти венесуельської нафти, оскільки адміністрація Трампа шукає шляхи для збільшення світових поставок нафти на тлі війни з Іраном.

Також Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.