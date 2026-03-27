Постачання дизпалива. Президент заявив про переговори з країнами Близького Сходу

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський має питання щодо дефіциту дизелю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється з країнами Близького Сходу про постачання дизельного пального. Про це він зауважив в ефірі телемарафону, повідомляє «Главком». 

Глава держави зазначив, що якщо в Україні виникне дефіцит пального, то 90% цього дефіциту буде саме дизель. «У мене є питання щодо дефіциту дизелю від Кабміну та «Нафтогазу». Розумію завдання для безпеки України. Вважаю, що це питання я вирішую», – сказав він.

Нагадаємо, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що ніякого дефіциту дизельного пального немає і не передбачається. «З посиланням на консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку», – йдеться у дописі.

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.

