Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі
Президент Сербії провів телефонну розмову з російським диктатором
фото з відкритих джерел

Після розмови Вучича з Путіним ціна для Белграда виявилася майже вдвічі нижчою за ринкову

Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Сербії.

Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі фото 1
фото: buducnostsrbijeav/Intagram

Як зазначається, домовленість була досягнута на тлі зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході. «Під час вичерпної та змістовної розмови президент Вучич подякував президенту Путіну за продовження газової угоди на дуже вигідних для Сербії умовах. Тримісячне продовження дозволяє Сербії купувати газ за нафтовою формулою, тобто за ціною, що становить половину поточної ринкової ціни», – йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами, Сербія зможе купувати газ за ціною близько $320-$330 за тисячу кубометрів, тоді як ринкова ціна значно вища.

«Я хочу розповісти людям, як це виглядає і чому я подякував (Путіну). Сьогодні газ коштує десь близько $645 за 1000 кубічних метрів на фондовому ринку TTF, тому ми б платили близько $690, якби брали так, а ми по суті платимо від $320 до $330–, – заявив Вучич.

Крім того, угода передбачає гнучкість постачань – Сербія зможе закуповувати понад шість мільйонів кубометрів газу на добу у разі потреби.

«В умовах складних геополітичних подій та численних викликів на європейському та світовому енергетичному ринку для Сербії було надзвичайно важливо забезпечити надійні умови постачання та довгострокову енергетичну безпеку», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейська комісія не внесла у квітні пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, хоча раніше планувала зробити це 15 березня.

Читайте також:

Теги: Сербія росія газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua