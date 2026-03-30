Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі

Після розмови Вучича з Путіним ціна для Белграда виявилася майже вдвічі нижчою за ринкову

Сербія домовилася з Росією про продовження газового контракту ще на три місяці, що дозволить країні закуповувати газ за ціною, яка приблизно вдвічі нижча за ринкову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Сербії.

Як зазначається, домовленість була досягнута на тлі зростання цін на енергоносії через війну на Близькому Сході. «Під час вичерпної та змістовної розмови президент Вучич подякував президенту Путіну за продовження газової угоди на дуже вигідних для Сербії умовах. Тримісячне продовження дозволяє Сербії купувати газ за нафтовою формулою, тобто за ціною, що становить половину поточної ринкової ціни», – йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами, Сербія зможе купувати газ за ціною близько $320-$330 за тисячу кубометрів, тоді як ринкова ціна значно вища.

«Я хочу розповісти людям, як це виглядає і чому я подякував (Путіну). Сьогодні газ коштує десь близько $645 за 1000 кубічних метрів на фондовому ринку TTF, тому ми б платили близько $690, якби брали так, а ми по суті платимо від $320 до $330–, – заявив Вучич.

Крім того, угода передбачає гнучкість постачань – Сербія зможе закуповувати понад шість мільйонів кубометрів газу на добу у разі потреби.

«В умовах складних геополітичних подій та численних викликів на європейському та світовому енергетичному ринку для Сербії було надзвичайно важливо забезпечити надійні умови постачання та довгострокову енергетичну безпеку», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Європейська комісія не внесла у квітні пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, хоча раніше планувала зробити це 15 березня.