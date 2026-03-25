Дрони подолали понад 900 км та уразили нафтотермінал в Ленінградській області

Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект
фото: Генштаб

Уражено один із ключових морських портів РФ на Балтиці

Сили оборони України провела успішну спецоперацію з ураження інфраструктури нафтового термінала порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Усть-Луга – це один із ключових морських портів РФ на Балтиці, через який ворог здійснює експорт сирої нафти й нафтопродуктів, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

«Сьогоднішня спецоперація – це символічний «подарунок» ворогу до Дня СБУ. Чергове нагадування, що в Росії тепер нема безпечних регіонів. Ми й надалі проводитимемо далекобійну роботу, щоб системно знижувати військово-економічний потенціал ворога», – сказав т. в. о. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара.

Зазначається, що далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ подолали понад 900 км і успішно відпрацювали по цілях. Внаслідок атаки уражено нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами. На території порту фіксується масштабна пожежа, яку підтвердив губернатор Ленінградської області.

«Ураження таких об’єктів, як Усть-Луга, має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, адже скорочує валютні надходження до бюджету РФ. Це вже друга за цей тиждень атака СБУ на російський нафтоекспорт на Балтиці. 23 березня безпілотники Служби успішно відпрацювали по порту Приморськ, пожежа на якому триває й досі», – наголошує СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників. За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа.

Згодом стало відомо, що у ніч на 25 березня під час спільної операції Сил оборони України в Ленінградській області на Виборгському суднобудівному заводі уражено корабель російських окупантів.

