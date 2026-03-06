Головна Київ Новини
Скільки коштують квіти у Києві перед 8 березня: огляд цін на ринках та в магазинах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Тюльпани і мімоза – головні фаворити
фото: glavcom.ua

Найширше на квіткових базарах сьогодні представлені саме тюльпани

Поки у Верховній Раді тривають дискусії навколо законопроєкту №15052 про перенесення жіночого свята на 25 лютого, столичні прилавки напередодні 8 березня буквально потопають у квітах. Цьогорічний асортимент у київських крамницях та на ринках вражає – вибір став навіть більшим, ніж у попередні роки. Попри розмови про зміну державного календаря, весняна традиція купляти тюльпани на початку березня залишається незмінною.

«Главком» відвідав столичні ринки та квіткові крамниці, щоб дізнатися актуальні ціни у різних локаціях столиці.

Найширше на квіткових базарах представлені саме тюльпани. Їхня кількість вражає різноманіттям форм і забарвлень: від класичних червоних до рідкісних відтінків та пишних махрових сортів. Ціна на них стартує від 50 грн за штуку у продавців на стихійних ринках, які розгортають торгівлю просто на вулицях напередодні свята. На постійних торгових точках реалізатори намагаються тримати ціну на рівні 60 грн.

Тюльпанів на ринку велика кількість
Тюльпанів на ринку велика кількість
фото: glavcom.ua
Троянди відійшли на задній план прилавків
Троянди відійшли на задній план прилавків
фото: glavcom.ua
Жінки обрали букет червоних тюльпанів з мімозою
Жінки обрали букет червоних тюльпанів з мімозою
фото: glavcom.ua
Також пропонуються готові композиції з тюльпанами
Також пропонуються готові композиції з тюльпанами
фото: glavcom.ua
Квітковий ажіотаж у Києві
фото: glavcom.ua

Приємною новинкою сезону стала пропозиція тюльпанів нових сортів одразу у горщиках по три штуки. Головна перевага такого вибору – довговічність: коли рослина відцвіте, цибулини можна висадити у ґрунт, і наступного року вони знову порадують цвітінням. Такий букет коштує від 250 до 400 грн за горщик, залежно від пишності та рідкості сорту. За таким же принципом на ринку представлені композиції з примул, крокусів та нарцисів. Ціна на такі набори у горщиках коливається в межах 250-400 грн.

Тюльпани у горщиках, потім їх можна висадити у ґрунт
Тюльпани у горщиках, потім їх можна висадити у ґрунт
фото: glavcom.ua
Рожеві на передньому плані коштують 400 грн за горщик
Рожеві на передньому плані коштують 400 грн за горщик
фото: glavcom.ua
Кошики на верхній полиці коштують по 400 грн
Кошики на верхній полиці коштують по 400 грн
фото: glavcom.ua

Не забули продавці і про ще один незмінний символ весни – мімозу. Цього року її дуже багато, а ціна варіюється від 50 до 250 грн за гілку, залежно від її розміру та пухнастості.

Мімоза
Мімоза
фото: glavcom.ua
Букетики мімози від 150 до 200 грн
Букетики мімози від 150 до 200 грн
фото: glavcom.ua
Мімоза, рідкий гість квіткових базарів
Мімоза, рідкий гість квіткових базарів
фото: glavcom.ua

А ось звичні троянди сьогодні зовсім не у фаворитах. Вони помітно поступилися першістю весняним квітам і здебільшого стоять на задніх полицях. Ціна на них наразі коливається від 80 до 180 грн за штуку.

Готові букети на ринку стартують від 1 тис. грн
Готові букети на ринку стартують від 1 тис. грн
фото: glavcom.ua
Букети вартістю 1,5 тис. грн
Букети вартістю 1,5 тис. грн
фото: glavcom.ua

Супермаркети «Сільпо» пропонують пучок нарцисів від місцевих фермерів за 99 грн. А квіткові крамниці  крамницях переважно стоять вже зформовані букети та троянди. Тюльпанів відчутео менше, ніж на базарі. 

Кошик нарцисів
Кошик нарцисів
фото: glavcom.ua
Нарцис фермерський у мережі «Сільпо»
Нарцис фермерський у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Ціни у квітковій крамниці
Ціни у квітковій крамниці
ото: glavcom.ua
Букет у ніжно-рожевих відтінках із гортензій і троянд коштує 1890 грн
Букет у ніжно-рожевих відтінках із гортензій і троянд коштує 1890 грн
фото: glavcom.ua
Матіола – 150 грн, гіацинт – 100 грн. Ці квіти на ринку для букетів продають не часто
Матіола – 150 грн, гіацинт – 100 грн. Ці квіти на ринку для букетів продають не часто
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, профспілка працівників освіти і науки України звернулася до батьків та учнів із закликом утриматися від традиційного дарування квітів педагогам. Натомість освітяни пропонують підтримати корисніші та актуальні ініціативи. У зверненні зазначається, що в умовах сьогодення масове закупівля квітів, які швидко в’януть, є недоцільною витратою коштів. Також там порадили відмовитися від «стереотипних сценаріїв і традиційних букетів за списком», а натомість провести практичні заходи.

Нині 8 Березня в Україні офіційно закріплено як державне свято – Міжнародний жіночий день. Його статус прописано в статті 73 Кодексу законів про працю України як вихідний. Однак під час дії воєнного стану застосовуються спеціальні норми трудового законодавства. Закон №2136-IX від 15 березня 2022 року тимчасово призупиняє дію положень про святкові та неробочі дні. Це означає, що навіть при офіційному статусі 8 Березня додаткові вихідні або перенесення дня відпочинку не надаються.

Ставлення українців до радянських свят. Результати опитування читачів «Главкома» у 2023 році
Ставлення українців до радянських свят. Результати опитування читачів «Главкома» у 2023 році

Нагадаємо, у лютому 2023 року на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт №9009, який пропонував скасувати 8 березня, 1 травня та 9 травня, а замість них започаткувати три нові свята: 25 лютого – «День української жінки» (це, нагадаймо, дата народження Лесі Українки); 9 березня – день народження Тараса Шевченка; друга неділя травня – «День матері». Тоді ж омбудсмен Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець став на захист 8 березня, а на сайті президента з’явилися одразу кілька петицій проти скасування вихідного.

8 березня Київ ціни квіти

