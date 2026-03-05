Знижка до 90% на паркування у Києві: влада пропонує обговорити нові тарифи

Знижку на паркування можуть запровадити щонайменше до кінця цього року

У Києві переглядають тарифи на паркування автомобілів вздовж вулиць і доріг на відведених майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс» – єдиного оператора комунального паркувального простору столиці. Відповідний проєкт розпорядження опублікований на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації для громадського обговорення, що триватиме до 13 березня. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує «Главком».

Зазначаєтья, що головною новацією стане запровадження майже 90% знижки на місячні паркувальні абонементи для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету Києва.

Для фізичних осіб – платників податків пропонується встановити таку вартість абонементів:

ІІІ зона – 299 грн на місяць;

ІІ–ІІІ зона – 999 грн на місяць;

весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць;

Знижку можуть запровадити щонайменше до кінця цього року. У разі запровадження такого рішення Київ стане першим містом в Україні, де платники податків отримають особливі умови користування міською інфраструктурою, поінформували в адміністрації.

«Для підтвердження статусу платника податків ІТ-підрозділи міста розробляють максимально простий цифровий механізм верифікації користувача в застосунку «Київ Цифровий», – йдеться у повідомленні.

Столична влада зауважує, що проєкт розпорядження передбачає оновлення погодинних тарифів на паркування. Вартість паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» залежно від зони пропонується встановити на рівні:

І зона – 40 грн/год;

ІІ зона – 30 грн/год;

ІІІ зона – 10 грн/год.

Майданчики погодинного паркування КП «Київтранспарксервіс» відображені у розділі «Погодинне паркування» застосунку «Київ Цифровий».

Пропозиції та зауваження до проєкту розпорядження прийматимуться до 13 березня через портал громадського обговорення КМДА, електронною поштою [email protected] або на адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36.

Нагадуємо, що кияни можуть перевіряти наявність вільних паркомісць у застосунку «Київ Цифровий». Сервіс діє в розділі «Погодинне паркування» та відображає заповненість парковок у режимі реального часу. Наразі у столиці працює 330 паркувальних майданчиків, із яких 200 розташовані в першій паркувальній зоні. До сервісу відображення вільних місць у застосунку Київ Цифровий уже підключили 83 паркувальні майданчики, що обладнані 219 камерами. Вони фіксують заповненість у режимі реального часу, завдяки чому користувачі бачать актуальну інформацію безпосередньо на мапі.

До слова, у Києві, де активно встановлюються антипаркувальні стовпчики для запобігання заїзду транспорту на тротуари та пішохідні переходи, зафіксовано численні випадки їхнього пошкодження та викрадення. Комунальні служби констатують, що вже зафіксовано пошкодження та викрадення 1 578 антипаркувальних стовпчиків.