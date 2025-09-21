Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки

«Цілі СВО» всі давно забули

Друзі, це навіть не огляд, а реакція на маячню. Вже кілька разів зустрічав у Мережі безглузді заяви в діапазоні від «Мир настане 1 жовтня (листопада)» до «Влада бреше нам, що мир настане 1 жовтня (листопада)».

Я не знаю, де беруть інформацію і препарати автори таких постів. Тому що таких заяв я не бачив, ні від Зеленського, ні від Офісу, ні від МЗС або Генштабу. Тому що це маячня. Навпаки, нагорі говорять набагато менш оптимістичні речі, ну а військове командування таких прогнозів взагалі не генерує. Але кому цікаво, давайте подивимося на фактори, які цей термін визначають.

Оскільки ініціатор війни і її продовження – це Росія, ключовими факторами є її бажання і можливості продовжувати цю війну. Бажання там, зрозуміло, величезне. А ось можливості все скромніші. Вже зрозуміло, що в результаті майже чотирьох років широкомасштабної війни Росії не вдалося досягти своїх цілей. Головна була – отримати ВСЮ Україну. Мені здається, що в цьому вже ніхто не сумнівається.

Потім апетити знизилися. Не тому, що передумали, а тому, що зіткнулися з несподівано сильним опором. І ключове питання для них зараз – що далі? З одного боку, економіка тріщить і тріщить сильно. З іншого – а як виходити? Який результат оголосити перемогою і досягненням цілей?

Але зверніть увагу на їхню пропаганду в ефірах. Ті, хто ще вчора погрожував дійти до Львова, сьогодні в один голос повторюють «війну треба закінчувати». Ці бактерії не помиляються. І отримують чіткі інструкції. Тому що повною перемогою і парадом у Києві не пахне. А пахне зовсім іншим.

Мені здається, що як символ Перемоги Путіну вже зараз вистачить Донецької області. «Цілі СВО» всі давно забули, так що можна буде сміливо розповідати про «Війну за визволення Донбасу». І про повну перемогу Росії в цій війні. У них пам'ять так собі. Через п'ять років всі в це повірять. Проблема в тому, що до кінця року це завдання не вирішується.

Навіть якщо перти, як у найкращі місяці весни і літа – не вирішується. Математично потрібно рік і більше, але математика тут не працює. Все складніше. Одна справа ривок по степу і посадках від села до села – ось тобі і 50 квадратних кілометрів. Інша справа – вгризатися у квартали Костянтинівки або Покровська. Бої за маленький Часів Яр і Торецьк розтягнулися більше, ніж на рік.

Наскільки я бачу, Путін дав команду знайти де завгодно гроші на війну у 2026 році. Санкції підточують економіку, і далі буде гірше. Україна б'є по НПЗ і інфраструктурі, що теж підкошує. Будівельна галузь в кризі, неповернення по іпотеці зростає катастрофічно. Планують підняти ПДВ з нового року. Можна включити друкарський верстат. Але як кажуть у нас в реанімації – це не вихід з коми, це агонія перед зупинкою серця. Не вистачить у них ресурсів на 2026 рік. Навіть якщо цар буде наполягати.

Ну і всім цікаво про терміни конкретно. Я думаю, що рішення щодо переговорів (реальних і швидких) буде прив'язане до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. Коли вона відбудеться? Трамп каже, що саме на початку 2026 року. Але зробимо поправку на особистість Трампа і складність обговорюваних питань. Терміни можуть зміститися вперед або назад. Але ці двоє захочуть виступити саме найкрутішими «вирішувачами».

Показати всім, що світ став двополярним. І вибір для всіх – між цими двома полюсами. Важелів у них достатньо. Ну а якщо з якоїсь причини від цього рішення доведеться відмовитися, тоді ми повертаємося до ресурсів Росії. Вони кінцеві і на 2026 рік їх не вистачить. Є, звичайно, теоретично вкрай негативні сценарії, але їх ймовірність мізерно мала.