Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чому Путіну не вистачить ресурсів для війни у 2026 році
колаж: glavcom.ua/фото: zsu.gov.ua, tass.ru

«Цілі СВО» всі давно забули

Друзі, це навіть не огляд, а реакція на маячню. Вже кілька разів зустрічав у Мережі безглузді заяви в діапазоні від «Мир настане 1 жовтня (листопада)» до «Влада бреше нам, що мир настане 1 жовтня (листопада)».

Я не знаю, де беруть інформацію і препарати автори таких постів. Тому що таких заяв я не бачив, ні від Зеленського, ні від Офісу, ні від МЗС або Генштабу. Тому що це маячня. Навпаки, нагорі говорять набагато менш оптимістичні речі, ну а військове командування таких прогнозів взагалі не генерує. Але кому цікаво, давайте подивимося на фактори, які цей термін визначають.

Оскільки ініціатор війни і її продовження – це Росія, ключовими факторами є її бажання і можливості продовжувати цю війну. Бажання там, зрозуміло, величезне. А ось можливості все скромніші. Вже зрозуміло, що в результаті майже чотирьох років широкомасштабної війни Росії не вдалося досягти своїх цілей. Головна була – отримати ВСЮ Україну. Мені здається, що в цьому вже ніхто не сумнівається.

Потім апетити знизилися. Не тому, що передумали, а тому, що зіткнулися з несподівано сильним опором. І ключове питання для них зараз – що далі? З одного боку, економіка тріщить і тріщить сильно. З іншого – а як виходити? Який результат оголосити перемогою і досягненням цілей?

Але зверніть увагу на їхню пропаганду в ефірах. Ті, хто ще вчора погрожував дійти до Львова, сьогодні в один голос повторюють «війну треба закінчувати». Ці бактерії не помиляються. І отримують чіткі інструкції. Тому що повною перемогою і парадом у Києві не пахне. А пахне зовсім іншим.

Мені здається, що як символ Перемоги Путіну вже зараз вистачить Донецької області. «Цілі СВО» всі давно забули, так що можна буде сміливо розповідати про «Війну за визволення Донбасу». І про повну перемогу Росії в цій війні. У них пам'ять так собі. Через п'ять років всі в це повірять. Проблема в тому, що до кінця року це завдання не вирішується.

Навіть якщо перти, як у найкращі місяці весни і літа – не вирішується. Математично потрібно рік і більше, але математика тут не працює. Все складніше. Одна справа ривок по степу і посадках від села до села – ось тобі і 50 квадратних кілометрів. Інша справа – вгризатися у квартали Костянтинівки або Покровська. Бої за маленький Часів Яр і Торецьк розтягнулися більше, ніж на рік.

Наскільки я бачу, Путін дав команду знайти де завгодно гроші на війну у 2026 році. Санкції підточують економіку, і далі буде гірше. Україна б'є по НПЗ і інфраструктурі, що теж підкошує. Будівельна галузь в кризі, неповернення по іпотеці зростає катастрофічно. Планують підняти ПДВ з нового року. Можна включити друкарський верстат. Але як кажуть у нас в реанімації – це не вихід з коми, це агонія перед зупинкою серця. Не вистачить у них ресурсів на 2026 рік. Навіть якщо цар буде наполягати.

Ну і всім цікаво про терміни конкретно. Я думаю, що рішення щодо переговорів (реальних і швидких) буде прив'язане до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. Коли вона відбудеться? Трамп каже, що саме на початку 2026 року. Але зробимо поправку на особистість Трампа і складність обговорюваних питань. Терміни можуть зміститися вперед або назад. Але ці двоє захочуть виступити саме найкрутішими «вирішувачами».

Показати всім, що світ став двополярним. І вибір для всіх – між цими двома полюсами. Важелів у них достатньо. Ну а якщо з якоїсь причини від цього рішення доведеться відмовитися, тоді ми повертаємося до ресурсів Росії. Вони кінцеві і на 2026 рік їх не вистачить. Є, звичайно, теоретично вкрай негативні сценарії, але їх ймовірність мізерно мала.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Донбас санкції путін війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Затверджено 19-й пакет санкцій проти РФ
Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії
19 вересня, 15:41
Іран не підтвердив, що головною провиною Бабека Шахбазі був саме лист Зеленському
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
17 вересня, 13:43
Постраждалих унаслідок інциденту немає
У Польщі після нічної атаки знайдено уламки ще одного російського дрона
10 вересня, 10:38
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
5 вересня, 14:57
Уночі 3 вересня росіяни атакували місто Знам'янка використовуючи 25 дронів «Герань–2»
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3 вересня, 05:46
Трамп зробив заяву щодо України
Президент США заінтригував заявою про «цікаві подробиці» війни в Україні
2 вересня, 22:36
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
29 серпня, 02:26
Активно вивчають цю ідею Фінляндія та Польща
ЄС планує відновити болота для захисту від Росії
27 серпня, 20:58
Зеленський: «Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!»
Зеленський в елегантній вишиванці привітав українців з Днем Незалежності
24 серпня, 09:14

Кирило Сазонов

Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки
Часів Яр, Покровськ, Торецьк: чому битва за Донбас затягнеться на роки
Кремль шукає сценарій виходу з війни
Кремль шукає сценарій виходу з війни
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
Кремль поспішає: чому Росія зосередилася на захваті Покровську
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Водопостачання на Донбасі відсутнє, не очікується і навіть не планується
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Справа НАБУ. Чи є тут політичні мотиви?
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії
Чому обстріли України не «відповідь», а ознака відчаю Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2025
4514
Актор Театру Франка Дмитро Завадський потрапив до лікарні. Колеги просять про допомогу
1789
Колишній соратник Порошенка розказав, чим займався Єрмак у буремні 90-ті
1780
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1552
Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua