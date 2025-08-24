Зеленський в елегантній вишиванці привітав українців з Днем Незалежності
Президент України звернувся до українців та привітав з Днем Незалежності: «Ми будуємо країну, у якої буде достатня сила і міць»
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.
«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою», – сказав Володимир Зеленський.
Особливе місце у зверненні президента зайняла подяка захисникам і захисницям України, завдяки яким стало можливим відстоювати суверенітет і свободу.
«З вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Задля такої мети варто жити. За це і стоїмо», – наголосив глава держави.
Завершив свою промову президент словами: «Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!»
Цьогоріч президент України привітав українців у чорній вишиванці, стилізованій мапою України у червоних кольорах та вишивкою з орнаментів, притаманних різним регіонам.
Нагадаємо, День Незалежності України – це головне державне свято, яке відзначає не лише факт ухвалення доленосного рішення, а й багатовікову боротьбу українського народу за свою свободу. Це день, що символізує єдність нації та її прагнення до майбутнього.
Читайте також:
- Пісні, від яких рветься серце. Спецпроєкт до Дня Незалежності
- ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
- Золота колекція Незалежності. Пісні про Україну, які люблять діти
- Заєць на куполі Ради та жовто-блакитний комсомол. Яскраві історії до Дня прапора
- День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
- День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
- День Незалежності України: євроінституції підсвічено в синьо-жовті кольори
Коментарі — 0