Зеленський в елегантній вишиванці привітав українців з Днем Незалежності

Президент України звернувся до українців та привітав з Днем Незалежності: «Ми будуємо країну, у якої буде достатня сила і міць»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.

Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності!

«Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі. Щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності, під своїми прапорами, на своїй землі наші діти й онуки святкували День Незалежності. В мирі. В спокої. З впевненістю в майбутньому. З повагою», – сказав Володимир Зеленський.

Особливе місце у зверненні президента зайняла подяка захисникам і захисницям України, завдяки яким стало можливим відстоювати суверенітет і свободу.

«З вдячністю всім, хто захистив Україну в цій війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг. Задля такої мети варто жити. За це і стоїмо», – наголосив глава держави.

Завершив свою промову президент словами: «Зі святом вас, великий народе великої країни! З Днем Незалежності! Слава Україні!»

Цьогоріч президент України привітав українців у чорній вишиванці, стилізованій мапою України у червоних кольорах та вишивкою з орнаментів, притаманних різним регіонам.

Нагадаємо, День Незалежності України – це головне державне свято, яке відзначає не лише факт ухвалення доленосного рішення, а й багатовікову боротьбу українського народу за свою свободу. Це день, що символізує єдність нації та її прагнення до майбутнього.