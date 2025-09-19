Стало відомо, що увійде до 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

До санкційного списку буде внесено 45 компаній

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що увійде до 19-го пакету санкцій проти Росії. Ці заходи були узгоджені сьогодні, але країнам-членам Євросоюзу ще належить проголосувати за новий пакет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ЄС.

Енергетичний сектор

Заборона на імпорт російського скрапленого газу.

«Тіньовий флот»: до санкційного списку додадуть ще 118 суден.

Заборона на будь-які угоди з «Роснафтою» і «Газпромнафтою».

Санкції щодо тих, хто купує російську нафту в обхід санкцій, включаючи Китай.

Фінансові «лазівки»

Заборона на транзакції з ще більшою кількістю російських банків, а також з банками в третіх країнах, які пов'язані з «альтернативними російськими платіжними системами».

Обмеження в роботі криптобірж і заборона на транзакції в криптовалютах.

Обмеження на транзакції в спеціальних економічних зонах.

Крім того, до санкційного списку буде внесено 45 компаній (як російських, так і іноземних), які надають пряму або непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила новий, 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Таку заяву зробила речниця Єврокомісії Паула Піньйо на брифінгу в Брюсселі. «Можу підтвердити, що Комісія сьогодні затвердила 19-й пакет санкцій проти РФ», – заявила речниця.

Як відомо, Європарламент розглядає пропозиції для прискорення відмови ЄС від російського газу на один рік, а саме – до січня 2027 року.