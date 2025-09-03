Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч

У ніч на 3 вересня російські окупанти атакували ударними дронами українські міста, Лавров дав інтерв'ю та заявив про переговори з Україною, Трамп вперше за тиждень з'явився на публіці.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 3 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Росія атакувала українські міста

Київ та область

У Деснянському районі зафіксовано падіння БпЛА. За попередніми даними, обійшлось без пожежі та руйнувань.

у Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За попередніми даними, обійшлось без потерпілих. Усі оперативні служби залучені.

Кіровоградщина

Кіровоградська ОВА повідомила про ворожу атаку на Знам’янську громаду, зокрема по об’єктах АТ «Укрзалізниця». За уточненими даними, травмовано п'ятьох осіб, їм надається медична допомога, життю людей нічого не загрожує.

Пошкоджено 17 житлових будинків, один з яких зруйнований, а в окремих приватних домоволодіннях виникли займання. Внаслідок атаки відключено електропостачання в населених пунктах громади, бригади енергетиків вже працюють над його відновленням.

Хмельницький

У результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих та жертв.

Заяви Лаврова

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що очільники російської та української делегацій підтримують контакти. За його словами, переговори продовжаться. Лавров каже, що мирне врегулювання війни залишається пріоритетом Росії.

Глава російського МЗС вкотре повторив тезу про «першопричини» війни. За його словами, Україна має відмовитись від вступу до НАТО.

Лавров також заявив, що влада в Україні має відновити для громадян на державному рівні «російську мову, культуру, традиції, канонічне православ'я та російськомовні ЗМІ».

Російський міністр каже, що світова спільнота має визнати окуповані Запорізьку, Херсонську, Луганську, Донецьку області та Крим у складі Російської Федерації.

Пресконференція Трампа

Значну частину свого виступу Трамп присвятив внутрішній політиці США, зокрема йшлося про боротьбу зі злочинністю у Вашингтоні та Чикаго. Американський лідер також прокоментував чутки у ЗМІ про свою смерть, оскільки він тиждень не з'являвся на публіці.

«Я нічого не робив два дні, і вони кажуть, що з ним щось не так. Байден нічого не робив місяцями, і ніхто не говорив, що з ним щось не так», – каже він та назвав новини про свою смерть фейковими.

Господар Білого дому оголосив про переїзд штаб-квартири Космічного командування США з Колорадо до Алабами та заявив, що Канада хоче приєднатися до анонсованого ним раніше амбітного і коштовного проєкту протиракетної оборони «Золотого купола».

Також Трамп згадав про Україну у своїй промові. Він заявив, що дізнався «цікаві речі» про війну в Україні, та пообіцяв оприлюднити їх «найближчими днями».