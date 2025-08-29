Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Безпілотники атакували місто Орел у Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення
фото: соціальні мережі

В одному із районів міста виникла пожежа

У ніч на 29 серпня безпілотники атакували російське місто Орел у Орловській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За словами місцевих мешканців, в Орлі пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки в одному із районів міста здійнявся дим та виникла пожежа.

Росіяни зняли багато відео відео, на яких чутно звуки вибухів та видно задимлення. Офіційної інформації немає. Російські телеграм-канали пишуть, що атака почалася після 01:00 ночі.

Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Теги: безпілотник вибух росія пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо?
«Наш край» знову в сідлі. Чому Верховний Суд зняв заборону з партії Деркача та Сальдо? Право
6 серпня, 08:00
Москва прагне не лише контролювати контент, а й повністю ізолювати російський інтернет за китайською моделлю
Кремль посилює цифровий контроль: у Росії створюють «внутрішній інтернет»
4 серпня, 00:26
Путін і Нетаньягу ставлять Трампа в складне становище
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
4 серпня, 12:50
безпілотники завдали успішного удару по базі ПММ аеропорту «Сочі»
Сили оборони атакували паливно-заправний комплекс аеропорту «Сочі»
4 серпня, 13:52
Задимлення від пожежі не вплинуло на ядерну безпеку
Задимлення поблизу ЗАЕС: гендиректор МАГАТЕ прокоментував подію
12 серпня, 23:10
Окрім боротьби з російською агентурою, військова контррозвідка СБУ запобігла розкраданню понад 44 млрд грн в оборонній сфері
СБУ викрила 52 російських агентів у лавах ЗСУ
15 серпня, 11:05
На місці влучань виникла пожежа
Окупанти вдарили по Охтирці: виникли пожежі, є постраждалі
20 серпня, 02:27
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області
Атака дронів паралізувала рух десятки потягів у Воронезькій області
22 серпня, 00:54
Пожежа на НПЗ почалася 21 серпня після атаки дронів
На Новошахтинському НПЗ пожежу ліквідовано лише через п’ять днів: фото, відео наслідків
26 серпня, 18:26

Соціум

Безпілотники атакували місто Орел у Росії
Безпілотники атакували місто Орел у Росії
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох
Косатки почали атакувати яхти на мілководді Іспанії: експерти б'ють на сполох
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи»
Лукашенко пояснив, чому керує Білоруссю «по-диктаторськи»
Покоління зумерів відроджує «мильниці»: чому молодь обирає старі фотокамери
Покоління зумерів відроджує «мильниці»: чому молодь обирає старі фотокамери
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
12K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5757
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5745
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи

Новини

«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua