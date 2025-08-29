Безпілотники атакували місто Орел у Росії

В Орлі після вибухів місцеві побачили задимлення

В одному із районів міста виникла пожежа

У ніч на 29 серпня безпілотники атакували російське місто Орел у Орловській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

За словами місцевих мешканців, в Орлі пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки в одному із районів міста здійнявся дим та виникла пожежа.

Росіяни зняли багато відео відео, на яких чутно звуки вибухів та видно задимлення. Офіційної інформації немає. Російські телеграм-канали пишуть, що атака почалася після 01:00 ночі.

Як повідомлялося, у ніч на 28 серпня у Росії було атаковано Афіпський НПЗ у Краснодарському краю та Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.