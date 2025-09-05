Головна Думки вголос Андрій Коболєв
Андрій Коболєв Голова правління НАК «Нафтогаз України»

Чому Путін кличе Зеленського до Москви

колаж: glavcom.ua

Відмова президента Зеленського їхати до Путіна в Москву є єдиним правильним кроком

Однією з ключових передумов успіхів «Нафтогазу» в газових війнах із «Газпромом» була повна відмова від перемовин на їхній території.

Вести переговори з Путіним чи його командою на їхній території – означає подарувати їм психологічну фору, потрапити під вплив повністю контрольованого ними середовища й створити картинку, що «Україна приїхала просити».

Вірність цього постулату підтверджена прикладом багатьох українських політиків, які літали до Москви «домовлятися за газ»: ніхто з них нічого для нас там не виграв. І не тому, що наші дурніші за їхніх.

Тут діє добре відоме картярське правило: гравець, який сідає за стіл із шулером, робить лише одну помилку – він сідає за цей стіл. Тому відмова президента Зеленського їхати до Путіна в Москву є єдиним правильним кроком.

P.S. Але сам факт такого запрошення – це позитивний сигнал. Він означає, що попри всю публічну браваду справи в росіян на фронті йдуть не дуже. Інакше розмов про перемовини взагалі не було б.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Андрій Коболєв

Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Чому Путін кличе Зеленського до Москви
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія
Угода про копалини. Чому це не біда і не трагедія
Відокремлення ГТС України від «Нафтогазу» має бути завершене за кілька днів
Відокремлення ГТС України від «Нафтогазу» має бути завершене за кілька днів
Медведчук вирішив включитися в боротьбу за подарунок «Газпрому» від України
Медведчук вирішив включитися в боротьбу за подарунок «Газпрому» від України
«Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу
«Шумєть» дійсно не треба. Коментар до заяви Путіна на тему газу
Чи зможе Молдова купляти в України реверсний газ?
Чи зможе Молдова купляти в України реверсний газ?

