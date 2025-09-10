У Польщі після нічної атаки знайдено уламки ще одного російського дрона

Під час масованої атаки на Україну декілька російських ударних безпілотників залетіли на територію Польщі

У місті Чеснікі Замойського повіту було знайдено частини пошкодженого дрона. За поточними даними, ніхто не постраждав, повідомив Рафал Кавалець, речник районної прокуратури. Про це пише «Главком» із посиланням на Agencja Wyborcza.

Прокурор Кавалець повідомив, що прокуратуру в середу повідомили про виявлення компонентів дрона у вигляді стабілізатора поблизу кладовища в Чесніках Замойського повіту.

«Об’єкт, про який йдеться, найімовірніше, був збитий після 3:00 ранку в районі Чеснікі-Невіркув. Це пов’язано з операцією польської протиповітряної оборони у зв’язку з нападом Росії на територію України. Згідно з наявними даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав», – сказав Кавалець у пресрелізі.

Він зазначив, що наразі тривають пошуки залишків дрона. Прокурори 1-го слідчого відділу районної прокуратури в Замості та 8-го військового відділу районної прокуратури в Любліні проведуть огляд місця, де було знайдено фрагменти дрона.

Раніше стало відомо, що російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля поблизу Влодави. Унаслідок падіння безпілотника було пошкоджено дах будинку та автомобіль. Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск офіційно підтвердив, що в ніч на 10 вересня кілька російських ударних дронів порушили повітряний простір Польщі.

Глава польського уряду Дональд Туск також поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі.

У ці хвилини у Польщі відбувається позачергове засідання уряду Польщі, на якому обговорюють події останньої ночі.