Польща хоче забрати у посольства РФ базу відпочинку

Представники Держлісгоспу Польщі подали позов на посольство РФ щодо звільнення бази відпочинку у Скуб'янці

Держлісгоспи Польщі вимагають від посольства Росії звільнити базу відпочинку у Скуб'янці на Зегжинському водосховищі. Про це повідомило видання «ТВН Варшава».

Представники Держлісгоспу вже подають позов із цього приводу. Також вони зауважили, що співпрацюють з Генеральною прокуратурою Польщі.

Курорт у Скуб'янці біля Зегжинського водосховища – всього за 40 кілометрів від центру Варшави й має площу понад п'ять гектарів. Росіяни орендували землю на пільгових умовах з 1980-х років. З того часу російська сторона зводила будинки на землі й щомісяця сплачувала за оренду близько 12 000 злотих.

У 2010 році тодішня влада знову здала його в оренду дипломатичному представництву Росії. Сім'ї посла та їхні гості неодноразово відвідували сосновий бір біля Зегжинського водосховища.

За словами директора Держлісу Юзефа Кубіца, сьогодні у Скуб'янці вже не чути російської мови.

«14 квітня ми розірвали контракт. Як мешканці, ми не могли терпіти офіційних представників держави, які вбивають, ґвалтують та штурмують», – сказав він.

У Держлісі Польщі заявили, що росіяни не дотрималися усіх умов землекористування. З лютого на рахунок Яблонського лісництва, яке є стороною договору, перестали надходити 12 тисяч злотих орендної плати.

Попри те, що поляки вимагають від росіян залишити ділянку, посол Сергій Андрєєв заявив, що не віддасть її. Тому Державні ліси змушені відновити контроль над центром через суд.

Прессекретар Держлісгоспу Міхал Гзовський додав, що відповідно до регламенту компанія співпрацює у цьому питанні з Генеральною прокуратурою. Якщо росіяни не передадуть майно мирним шляхом, справа закінчиться у суді.

Нагадаємо, напередодні у Держдумі почали відкрито погрожувати Польщі війною через висловлювання прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького, який назвав «русскій мір» «раковою пухлиною».

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що існує ризик того, що Росія може відмовитися виплачувати компенсації Україні. Тому потрібно примусити РФ відшкодувати збитки за руйнування.