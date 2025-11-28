РФ тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос

«Фактично з цього дня Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було з 1961 року»

На космодромі Байконур після запуску російського космічного корабля «Союз МС-28» з невідомої причини обвалилася кабіна обслуговування. Частина конструкції стартового столу впала під 31-ю площадкою після запуску вранці 27 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Популяризатор космонавтики Віталій Єгоров повідомив, що на трансляції запуску «Союзу», яку вів «Роскосмос», було видно, що «в газовідвідному лотку під стартовим столом виявилася якась масивна металева конструкція, якої там бути не повинно». Він припустив, що це «балкон» обслуговування, який висувається зі спеціальної ніші під стартовим столом, коли треба готувати ракету перед стартом, і ховається за броньованою стінкою, коли ракета стартує».

Аналітик ракетних пусків Георгій Тришкін зазначив, що 31-й майданчик на Байконурі – єдиний майданчик для запуску російських пілотованих місій до Міжнародної космічної станції. Він вважає, що російські запуски кораблів «Союз» і «Прогрес» до МКС відкладаються на невизначений термін.

Віталій Єгоров заявив, що «фактично з цього дня Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було з 1961 року».

Згодом російська державна корпорація повідомила, що після запуску космічного корабля «Союз МС-28» з космодрому Байконур під час огляду місця старту «виявлено пошкодження низки елементів стартового столу». «Для відновлення є всі необхідні резервні елементи, і найближчим часом пошкодження будуть усунені», – заявили в «Роскосмосі».

Раніше на МКС (Міжнародну космічну станцію) прибув екіпаж корабля «Союз МС-27» з російськими космонавтами. Серед них був громадянин України Олексій Зубрицький, який засуджений за державну зраду. Він – бортінженер у складі екіпажу МКС 72/73.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наступні повномасштабні конфлікти можуть розпочатися у космосі, вони вже перемістилися на цю арену. Макрон переконаний, що країна-агресорка Росія активно здійснює шпигунську діяльність у космосі з моменту початку бойових дій в Україні.