Польща закриває останнє консульство Росії: російське МЗС відреагувало

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Польща закриває останнє консульство Росії: російське МЗС відреагувало
Польща закриває останнє російське консульство
фото з відкритих джерел

Водночас Польща не планує повного розриву дипломатичних відносин з Росією

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити останнє російське консульство, яке розташоване в Гданську, пише «Главком».

Під час виступу перед Сеймом Сікорський зазначив, що Польща відкликає згоду на функціонування консульства, і офіційне повідомлення буде направлено російській стороні найближчим часом.

Попри це, міністр підкреслив, що Польща не планує повного розриву дипломатичних відносин з Росією. «Так само, як і інші країни, які стали жертвами терористичних актів чи саботажу, ми не будемо розривати зв'язки», – додав Сікорський.

У відповідь на це, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва скоротить дипломатичну присутність Польщі в Росії. Захарова також зазначила, що Польща, закриваючи консульство, «відкрито демонструє, хто є справжнім агресором».

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, генерал Вєслав Кукула, заявив, що країна фактично перебуває у передвоєнному стані. Таку оцінку він пов'язав зі сплеском актів саботажу та кібератак
 
Варто зазначити, у Польщі, поблизу села Жичин Мазовецького воєводства на ділянці залізниці було виявлено значне пошкодження колії, що призвело до зупинки руху на важливому сполученні Варшава-Люблін.

У неділю, 16 листопада, о 7:39 за місцевим часом, машиніст поїзда, на борту якого перебувало двоє пасажирів, повідомив про порушення інфраструктури. За даними поліції Мазовше, ніхто з екіпажу чи пасажирів не постраждав. Рух транспорту було оперативно перенаправлено сусідньою колією.

Раніше стало відомо, що польські правоохоронці дізнались, хто придбав дві SIM-картки для телефонів, які використовувались для підриву колії на ділянці Варшава-Люблін.

До слова, у Польщі визнали, що 10 вересня, коли БпЛА РФ порушили повітряний простір країни, загроза російських безпілотників була більша, ніж вважалося до цього.

