СБУ затримала агента РФ, завербованого через сайт інтимних знайомств

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
СБУ затримала агента РФ, завербованого через сайт інтимних знайомств
Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога
фото: СБУ

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині агента ФСБ. Зловмисник коригував артилерійські обстріли та дронові удари по прифронтовому Нікополю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, наведенням атак на портове місто займався завербований ворогом місцевий 42-річний безробітний, який ховався від мобілізації. У поле зору ФСБ він потрапив, коли шукав собі пару на сайті знайомств. Тоді на чоловіка вийшла «позаштатна співробітниця» російської спецслужби і запропонувала йому познайомитися «поближче».

«Під час спілкування жінка розповіла йому, що проживає у тимчасово окупованій Каховці. Увійшовши в довіру до фігуранта через маніпуляції, вона передала його для прямого контакту з кадровим співробітником ФСБ. Після вербування агент отримав від куратора детальні інструкції щодо шпигування за українськими військами, котрі обороняють місто. Для збору розвідданих чоловік обходив місто, оминаючи блокпости, та приховано збирав інформацію про Сили оборони», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зібрані відомості фігурант одразу переправляв російському спецслужбісту. За наявними даними, окупанти планували невдовзі за допомогою FPV-дрона переправити агенту саморобну бомбу для підготовки теракту на Дніпропетровщині.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Також було проведено заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція затримали агента РФ, який 23 листопада здійснив подвійний теракт у Дніпрі. Йдеться про підрив двох саморобних вибухових пристроїв (СВП) поблизу залізничної колії у приватному секторі обласного центру.

