«Громадянська війна між тупими і ще тупішими». Росіянка, що переселилася в Україну, описала майбутнє РФ

Івлєва про путінську Росію: «Що може надалі виникнути на такому ґрунті? Тут ніяка велика культура не допоможе»

Російські військовополонені переважно інфантильні, несамостійні та байдужі до скоєних злочинів. Російська журналістка та фотографиня Вікторія Івлєва вважає, що з такого суспільства неможливо очікувати цивілізованих змін у Росії. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Главкому».

Вікторія Івлєва, яка з березня 2022 року живе в Києві, проводить багато часу, спілкуючись із російськими військовополоненими. Вона описує їх як «декласовані елементи», здатні лише на примітивні реакції, байдужі до наслідків своїх дій і не здатні логічно мислити.

«Не знаю навіть, як правильно назвати цей соціальний прошарок... Вони нікому не цікаві, нездатні логічно мислити, несамостійні у діях, не мають волі до прийняття рішень. Я надивилася на таких людей, і це страшно – вони всі гранично інфантильні, не розуміють злочину, який здійснили, або їм це байдуже», – розповіла журналістка.

«Ні в кого не виникло відчуття, емоції: які ж ми скоти! І мені не здалося, що сидячи в полоні, вони чогось бояться, наприклад, що їх замордують. Знають, що нічого поганого з ними не станеться. Питаєш – відповідає, не питаєш – не відповідає. Це печера, або, радше, болото», – сказала Івлєва.

Журналістка переконана, що з такої соціальної основи неможливо очікувати культурного чи цивілізованого розвитку: «Що може надалі виникнути на такому ґрунті? Буде болото осушене, чи по ньому плигатимуть чорти, чи станеться громадянська війна між тупими і ще тупішими?.. Тут ніяка велика культура не допоможе».

Нагадаємо, що в інтерв'ю «Главкому» Вікторія Івлєва розповіла про про сучасну Росію: інфантильність суспільства, слабкість опозиції, що втекла на Захід, отруєння країни фашизмом, досконале зло Путіна та роль культури. Вона також поділилася кумедними спогадами про давнє знайомство з міністром оборони РФ Шойгу.