Казахстан екстрено перенаправляє експорт нафти після атаки морських дронів на порт у Новоросійську

Ситуація перебуває під особливим контролем уряду Казахстану

Міністерство енергетики Казахстану повідомило про екстрене перенаправлення експорту нафти через атаку безекіпажних морських катерів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в порту Новоросійськ, передає «Главком».

Атака, що сталася 29 листопада 2025 року, серйозно пошкодила виносний причальний пристрій ВПУ-2, що призвело до зупинки відвантаження нафти.

Міністерство заявило, що такі дії щодо цивільних об'єктів критичної інфраструктури неприпустимі, оскільки вони ставлять під загрозу глобальну енергетичну безпеку та економічні інтереси учасників консорціуму, включаючи Казахстан. Для мінімізації наслідків було активізовано план перенаправлення експортних обсягів нафти через альтернативні маршрути.

Ситуація перебуває під особливим контролем уряду Казахстану.

Нагадаємо, російські пропагандисти поскаржились на нібито «цілеспрямовану терористичну атаку» українських безекіпажних катерів (БЕК) на Морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), розташований в акваторії Новоросійська. За їхніми заявами, інцидент стався сьогодні о 04:06.

Унаслідок вибуху значні пошкодження отримав виносний причальний пристрій КТК ВПУ-2, який використовується для завантаження танкерів. Капітан морського порту Новоросійськ видав розпорядження про припинення всіх вантажних та інших операцій на терміналі. Танкери були відведені за межі акваторії КТК.

За заявою російської сторони, подальша експлуатація ВПУ-2 неможлива. Відвантаження на терміналі будуть відновлені лише «при скасуванні загроз БЕК і БПЛА».

До слова, російський чорноморський порт Новоросійськ у п'ятницю, 14 листопада, припинив експорт нафти після атаки БпЛА. Монополіст нафтопроводу «Транснефть» призупинив постачання нафти до виходу.