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    Думки вголос

    Фактор Зеленського. Чому «Квартал» перетворився на партію

    Риба росте не на дереве - кожному овочу своє місце
    Мовою оригіналу Украинская политика давно напоминала шоу-бизнес, но когда целый сериал шагает с экранов телевизоров в реальность, можно сказать, что это новая реальность. Итак, в нашей стране официально зарегистрирована партия под названием «Слуга народа». Организаторы решили не идти по сложному пути с созданием политической силы с
    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка
    Володимир Зеленський
    Володимир Зеленський

    Риба росте не на дереве - кожному овочу своє місце

    Мовою оригіналу

    Украинская политика давно напоминала шоу-бизнес, но когда целый сериал шагает с экранов телевизоров в реальность, можно сказать, что это новая реальность. Итак, в нашей стране официально зарегистрирована партия под названием «Слуга народа». Организаторы решили не идти по сложному пути с созданием политической силы с нуля и регистрацией региональных ячеек, а использовали уже существующую, но малоизвестную партию, с нехитрым названием «Партия решительных перемен».

    Учредителем переименованной политической силы стал один из основателей «Студии 95 квартал» Баканов Иван Геннадьевич. Вопрос – кто станет фронтменом, наверное, даже задавать не стоит. Харизма Владимира Зеленского и его роль положительного президента в сериале «Слуга народа» не оставляют других вариантов. Кино закончилось. Добро пожаловать в реальность.

    На самом деле серьезные политики «фактор Зеленского» учитывали давно, и в закрытых соцопросах лидер «Квартала» фигурирует не меньше года. И это вполне логично – если Святослав Вакарчук демонстрирует третий результат при замере президентских рейтингов, чем Зеленский хуже. Узнаваемость практически стопроцентная, вся страна смотрит либо «Вечерний квартал», либо «Лигу смеха» или «Слугу народа». Осталось добавить к известному лицу несколько красивых лозунгов, нужных обещаний и можно смело идти на выборы.

    Авторский коллектив там достаточно мощный, даже своими силами они могут создать мощную программу для избирателя. А если усилят ряды хорошим политтехнологом, то многим действующим политикам придется поделиться голосами. Тем паче, запрос на новые лица у нас традиционно велик. Вот пожалуйста – известный и симпатичный человек, который раньше не занимался политикой. Сюжет сериала «Слуги народа» — практически готовая программа, которую уже донесли до населения.

    Сама по себе идея похода Зеленского и «Вечернего квартала» в политику выглядит шуткой только на первый взгляд. Почему бы и не пойти? Потому что Зеленский не политик, а шоумен? Потому что «Вечерний квартал» не политическая партия, а творческий коллектив? Да, это правда. А популярные действующие политики в Верховной Раде кто? Даже не так надо ставить вопрос – как мы воспринимаем политиков?

    Олег Ляшко с коровой под Кабмином – это шоу или политика?

    Или Юлия Владимировна, со своим артистизмом – это по какой категории проходит? Где заканчивается политика и начинается шоу?

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    Давайте в качестве теста честно зададим себе один вопрос. Может кто-то перечислить хотя бы пять, а лучше десять серьезных пунктов программы любой парламентской политической силы? Повышение зарплат и пенсий, борьба с коррупцией, создание новых рабочих мест – это в общих чертах стандартный для всех набор. Большинство украинцев не читает партийных программ, да и политики часто не слишком много внимания этим программам уделяют. Избиратель голосует сердцем, за «честного», «непримиримого», за «своего». И тут Зеленский вполне может конкурировать с привычными политическими игроками. Он на своем поле. И шутка про второй тур президентских выборов, в котором встретятся Вакарчук с Зеленским не так уж далека от реальности.

    Конечно, создание творческим коллективом партии с названием, копирующим юмористический сериал, очень похоже на шутку. Но рыба не растет на дереве – каждому овощу свое место. И если в украинской политике появляется такая партия из юмористов и представителей шоу-бизнеса, то вопросы не к ним, а к самой политике. А насколько это решение соответствует ожиданиям избирателей мы увидим по результату на парламентских выборах. Цифры на сайте ЦВК самый лучший критерий для оценки. А украинцы, кстати, тоже любят пошутить. В конце концов, Януковича же президентом выбрали. Пусть и ненадолго…

    Джерело: zabeba.li

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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