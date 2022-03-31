Гітлер з Геббельсом повинні померти від заздрощів, дивлячись на спадкоємців-рашистів
Нелюди, які прикидаються людьми
Мовою оригіналу
Очень хочу присутствовать на суде над российскими пропагандонами и военными. Мечтаю.
И с удовольствием посмотрел бы на то, как их повесят. И даже бы, наверное, табуретку бы выбил из-под некоторых.
Я понимаю, что вся пурга для внутреннего потребления российскими зомби и мы никак не повлияем на новую русскую ментальность. Но, честное слово, русский фашизм – это нечто невероятное. Такое лживое, грязное и вонючее, что Гитлер с Геббельсом должны умереть от зависти, глядя на наследничков.
Вся эта ДНР-ЛНРовская мразота, кадыровские гондоны, русская сборная солянка из законченной вырожденческой дряни, понаехавшей из разных регионов - нацистские последователи, убийцы и мародеры, на которых пробу негде ставить.
Вторая армия в мире... Бедный мир, если в нем может существовать эта банда, лишенная и совести, и чести.
Какой там Оруэлл? У Оруэлла не хватило бы воображения!
И ведь безмозглая публика у телевизоров сожрет любое говно, которое они изрыгнут на свет. И не подавится.
Весь мир видит, что они творят. А они продолжают лгать, чтобы скрыть свои преступления от своего же народа. Лгать, лгать, лгать...
Бешеные животные – и те лучше, чем эти люди.
Вчера видел кадры, после которых не мог уснуть. Жуткое видео из Мариуполя. Я немало повидал в жизни и меня трудно заставит отвернуться. Вчера я не мог смотреть на экран.
Сделаю все, что смогу, чтобы эти твари ответили за сотворенное. За каждого убитого. За каждый соженный дом. За искалеченные судьбы детей. Все что смогу.
И ничего никому не забуду. Паскудная страна с паскудными обитателями. Нелюди, которые прикидываются людьми.
Слово россиянин должно стать нарицательным. Клеймом на лбу у этих мерзавцев. Каиновой печатью.
Джерело: блог Кирила Сазонова