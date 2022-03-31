  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Гітлер з Геббельсом повинні померти від заздрощів, дивлячись на спадкоємців-рашистів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Російський фашизм &ndash; це щось неймовірне. Брехливе, брудне і смердюче - Гітлер з Геббельсом повинні померти від заздрощів, дивлячись на спадкоємців-рашистів
    Російський фашизм – це щось неймовірне. Брехливе, брудне і смердюче

    Нелюди, які прикидаються людьми

    Мовою оригіналу

    Очень хочу присутствовать на суде над российскими пропагандонами и военными. Мечтаю.

    И с удовольствием посмотрел бы на то, как их повесят. И даже бы, наверное, табуретку бы выбил из-под некоторых.

    Я понимаю, что вся пурга для внутреннего потребления российскими зомби и мы никак не повлияем на новую русскую ментальность. Но, честное слово, русский фашизм – это нечто невероятное. Такое лживое, грязное и вонючее, что Гитлер с Геббельсом должны умереть от зависти, глядя на наследничков.

    Вся эта ДНР-ЛНРовская мразота, кадыровские гондоны, русская сборная солянка из законченной вырожденческой дряни, понаехавшей из разных регионов - нацистские последователи, убийцы и мародеры, на которых пробу негде ставить.

    Вторая армия в мире... Бедный мир, если в нем может существовать эта банда, лишенная и совести, и чести.

    Какой там Оруэлл? У Оруэлла не хватило бы воображения!

    И ведь безмозглая публика у телевизоров сожрет любое говно, которое они изрыгнут на свет. И не подавится.

    Весь мир видит, что они творят. А они продолжают лгать, чтобы скрыть свои преступления от своего же народа. Лгать, лгать, лгать...

    Бешеные животные – и те лучше, чем эти люди.

    Вчера видел кадры, после которых не мог уснуть. Жуткое видео из Мариуполя. Я немало повидал в жизни и меня трудно заставит отвернуться. Вчера я не мог смотреть на экран.

    Сделаю все, что смогу, чтобы эти твари ответили за сотворенное. За каждого убитого. За каждый соженный дом. За искалеченные судьбы детей. Все что смогу.

    И ничего никому не забуду. Паскудная страна с паскудными обитателями. Нелюди, которые прикидываются людьми.

    Слово россиянин должно стать нарицательным. Клеймом на лбу у этих мерзавцев. Каиновой печатью.

    Читайте також: Точка Пу в переговорах. Що запропонував Київ і чому це дратує українців?

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путінський режим Україна окупація фашизм #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олеся Яхно
    Олеся Яхно

    Кандидат політичних наук

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу воєнної і воєнно-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гітлер з Геббельсом повинні померти від заздрощів, дивлячись на спадкоємців-рашистів