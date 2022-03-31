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    Події в Україні

    Росіяни в Україні збили свій же літак – глава розвідки Великої Британії

    Рашисти деморалізовані та відмовляються слухати командирів - Росіяни в Україні збили свій же літак – глава розвідки Великої Британії
    Рашисти деморалізовані та відмовляються слухати командирів
    фото з відкритих джерел

    Флемінг заявив, що окупанти саботують власну техніку

    Російські військові налякані силою ЗСУ й відмовляються виконувати накази. Вони спеціально виводять з ладу техніку та навіть випадково збили один зі своїх літаків. Про це пише Reuters.

    Про це під час виступу в Австралійському національному університеті у Канберрі повідомив глава британської радіоелектронної розвідки Джеремі Флемінг, посилаючись на дані, які є в розпорядженні спецслужби.

    «Ми бачили, як російські солдати – без зброї та морального духу – відмовляються виконувати накази, саботують власну техніку та навіть випадково збивають власний літак», – розповів очільник GCHQ.

    Джеремі Флемінг зазначив, що Путін помилився, недооцінивши опір українського народу та рішучість Заходу щодо запровадження санкцій. Розвідники вважають, що радники диктатора бояться сказати йому правду.

    Нагадаємо, британська розвідка назвала причини відведення російських військ із Київщини.

    Раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна путін літак військові Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни в Україні збили свій же літак – глава розвідки Великої Британії