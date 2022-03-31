У Маріуполі зникли декілька співробітників ООН

ООН закликає окупантів дотримуватися зобов'язань з евакуації мирних громадян

Агентство ООН у справах біженців в Україні не може зв'язатися з деякими зі своїх співробітників в Маріуполі. Про це повідомляє CNN.

«Деяким (співробітника Агентства. - Ред.) вдалося вибратися. Деякі всередині, і ми не можемо зв'язатися з ними в цей момент. Це мої колеги», - сказав верховний комісар організації Філіппо Гранді.

Верховний комісар ООН закликав російських загарбників до «твердих зобов'язань» щодо того, що не буде бойових дій і дати можливість керувати гуманітарними коридорами.

Гранді зажадав таких запевнень, оскільки без них неможливо провести евакуацію мирного населення.

Як повідомлялося, зараз в Україні перебуває понад 1230 співробітників ООН.

Від початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали понад 4 млн осіб. Як заявили в Організації Об'єднаних Націй, це означає, що майже 10% довоєнного населення України покинули країну приблизно за п'ять тижнів.

На засіданні Радбезу ООН представник ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя повідомила, що потік гуманітарної допомоги в Україну збільшується з кожним днем. Вона назвала ситуацію в Україні гуманітарним парадоксом.

29 березня на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що план Кремля - створити гуманітарну катастрофу на всій території України.

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