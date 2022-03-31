  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Маріуполі зникли декілька співробітників ООН

    У Маріуполі гуманітарна катастрофа - У Маріуполі зникли декілька співробітників ООН
    У Маріуполі гуманітарна катастрофа

    ООН закликає окупантів дотримуватися зобов'язань з евакуації мирних громадян

    Агентство ООН у справах біженців в Україні не може зв'язатися з деякими зі своїх співробітників в Маріуполі. Про це повідомляє CNN.

    «Деяким (співробітника Агентства. - Ред.) вдалося вибратися. Деякі всередині, і ми не можемо зв'язатися з ними в цей момент. Це мої колеги», - сказав верховний комісар організації Філіппо Гранді.

    Верховний комісар ООН закликав російських загарбників до «твердих зобов'язань» щодо того, що не буде бойових дій і дати можливість керувати гуманітарними коридорами.

    Гранді зажадав таких запевнень, оскільки без них неможливо провести евакуацію мирного населення.

    Як повідомлялося, зараз в Україні перебуває понад 1230 співробітників ООН.

    Від початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхали понад 4 млн осіб. Як заявили в Організації Об'єднаних Націй, це означає, що майже 10% довоєнного населення України покинули країну приблизно за п'ять тижнів.

    На засіданні Радбезу ООН представник ООН з гуманітарних питань Джойс Мсуя повідомила, що потік гуманітарної допомоги в Україну збільшується з кожним днем. Вона назвала ситуацію в Україні гуманітарним парадоксом.

    29 березня на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що план Кремля - створити гуманітарну катастрофу на всій території України.

    Читайте також: Як Україні повернути біженців назад
    Теги: Маріуполь росія окупанти ООН війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Маріуполі зникли декілька співробітників ООН