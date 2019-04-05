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    Думки вголос

    Хто стане першими «жертвами» Зеленського

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Хто стане першими «жертвами» Зеленського
    Володимир Зеленський

    Незалежно від результатів другого туру український політикум вже здорово струсонуло. Старі і нові еліти усвідомили, що світ змінився

    Мовою оригіналу

    Как гласит одна древняя восточная мудрость – маленький камень больших кругов на воде не делает. С мудростью древнего Востока спорить как-то глупо, даже если этот афоризм ты придумал только что. Наверняка кто-то раньше уже использовал это сравнение, человечество достаточно давно научилось разговаривать и с тех пор часто повторяется. Главное – тезис вполне логичен. И для описания ситуации на украинских выборах 2019 года прекрасно подходит. Текст короткий, оценочный – с буддийской мудрости начнем, буддийским анекдотом закончим. Даже двумя.

    Итак, появление кандидата Зеленского многие уже назвали феноменом и отчасти заслуженно. И глупо списывать все на козни Коломойского – мало ли в кого ИВК вкладывал денежки все эти годы. Это бизнес. Но так чтобы его кандидат получил сразу 30% - ни разу. Так что выносим олигарха за скобки, проявляем уважение к чемпиону первого тура и посмотрим, что уже есть в результате. Не факт, что Зеленский победит на выборах. И не факт, что Порошенко. Мы непредсказуемый и отчасти коварный народ – российские эксперты по Украине после двух попыток прогноза развития событий уходят в запой и славят стабильность. Так что не будем заглядывать далеко вперед за второй (третий?) тур, тем паче, у нас впереди оживленные дебаты. Просто посмотрим, что мы получили уже сейчас.

    Действующий президент вдруг понял, что он не отец родной и не ректор университета, а студент. Которому на выборах приходится сдавать экзамен преподавателю, порешать с которым не выходит. И жестокий препод гоняет по всему курсу. Не готов? Отчисление. «Спасители народа» из оппозиции с десятилетним и двадцатилетним стажем в политике тоже вдруг осознали, что очень легко стать чужими на этом празднике жизни. Что народ устал от их бесконечного нытья про зубожиння и может послать оптом с их вечными оппонентами. Прямо в первом туре. И самопровозглашенные лидеры демократических сил вдруг оказались невостребованными – и вот уже Садовой быстро покидает корабль Гриценко. Тонуть вместе дураков нет. Все их потери мы видим, потому я их и называю жертвами Зеленского.

    Большое спасибо Зеленскому можно сказать уже за то, что своими 30% в первом туре он очень резко встряхнул элиты. Не конкретного Порошенко и его соратников, а все элиты, слишком привыкшие к своим теплым болотцам за все эти годы. Встряхнул даже тех, кто проспал российскую агрессию, ловко задремав на двух стульях сразу. Таких региональных лидеров у нас целый список – переживших Ющенко, Януковича и даже Майдан. А тут они резко открыли глазки и живо заинтересовались – а что, блин, происходит? Почему голосуют не так, как мы сказали? И им стало если не страшно, то тревожно. Как минимум.

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    До элит внезапно дошло, что их положение элиты не является чем-то незыблемым. И без всяких вооруженных ребят под окнами просто на выборах можно вдруг потерять все. Должности, статус, потом деньги, а потом и свободу. И порешать в Киеве, как в 2005 и 2010 году, не получается. Это ломает систему ценностей и создает новый Общественный Договор гораздо эффективнее, чем самые крутые форумы старых политиков с новыми лозунгами. Это реальность, а не иллюзия. И самое главное, что дело вовсе не в Зеленском. Это было бы слишком легко – харизматичного одиночку можно купить, убить, утопить в грязи. Дело в людях, которые не хотят играть с элитой по старым правилам. И которые уже не ругаются на кухне, а готовы без крови просто на выборах снести элиту к чертвовой матери.

    Независимо от результатов второго тура украинский политикум уже здорово встряхнуло. Старые и новые элиты осознали, что мир изменился. Все – вы можете измениться вместе с ним или оказаться на обочине. Вот такая свобода маневра в свободной стране. С каждыми выборами мы становимся сильнее и эффективнее в своем праве влиять на политику и политиков. Это, безусловно, победа. Для тех, кто боится потерять страну в результате ошибки избирателя – обещанный буддийский анекдот вместо резюме: Если встретишь монаха Шао-Линя, не трать время на приветствие, а сразу дай ему по морде. Не переживай, если это настоящий монах, ты все равно по нему не попадешь. А если получится его побить, значит это не настоящий монах, пусть не выпендривается.

    И еще один мудрый буддийский анекдот, который должен дать всем нам немного мудрости и спокойствия: Сидят два бога на соседних вершинах Памира. Один говорит: Выборы в Украине, это всегда интересно. Проходит год. Второй бог кивает и добавляет: Выборы в Украине это интересно, но женщина лучше. Проходит еще год и первый бог подводит черту: Да, женщина лучше. Но выборы в Украине чаще…

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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