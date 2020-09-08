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    Думки вголос

    Істерика Кремля через бомбардувальників США поблизу російських кордонів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Істерика Кремля через бомбардувальників США поблизу російських кордонів

    Україна розуміє, що поруч небезпечний ворог

    Мовою оригіналу

    В Кремле и кремлевских СМИ истерика. Американские бомбардировщики летают возле российских границ в воздушном пространстве Украины. Более того, их сопровождают украинские истребители. Странная реакция. А чего они ожидали после вооруженной агрессии, оккупации Крыма и части Донбасса?

    Демонстративного нейтралитета, натирки мазями и массажа? Украина понимает, что рядом опасный враг. После 2014 года это дошло до самых тупых. Естественно, мы ищем союза с сильными игроками. И США подходит лучше всего. Да, защищаться лучше в союзе, а не поодиночке. У нас вообще в Конституции курс на НАТО прописан. И Зеленский, когда подписывал программу сотрудничества с НАТО на этот год, отдельно подчеркнул этот момент. Но в Мордоре все равно истерят. Пишут запросы, делают заявления. Ну, хорошо. Мы отвечаем. Это совместные учения ВВС США и Украины. Запланированные учения. И американцы тоже написали разъяснение для «непонимающих»: «Три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот, Северная Дакота, в пятницу провели жизненно важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины».

    Для справки: Эта миссия является частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире. Миссия продемонстрировала, как передовые самолеты и экипажи, например, в подразделениях B-52, обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России. То есть прямым текстом. Есть партнеры у НАТО. Это Украина. Есть план по сдерживанию России. И пока в Германии обсуждают выгоды строительства «Северного потока-2», американцы действуют рационально. В союзе с Украиной, что важно. Да, раньше этого не делали. Не знаю причин. Но сейчас пошли на реальное сотрудничество.

    Повторю уже не в первый раз – следующим важным шагом должно стать открытие военных баз США на территории Украины. Сухопутных, морских и для ВВС. Это экономически выгодно и станет гораздо более надежной гарантией безопасности, чем Будапештский меморандум и выражения серьезной озабоченности со стороны ЕС.

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