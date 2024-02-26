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Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото)
Окупанти знищили Авдіївку у Донецькій області
фото: ТАСС

Населений пункт, який був домівкою для понад 30 тис. людей, нині перетворився на місто-привид

Окупанти показали, як нині має вигляд Авдіївка на Донеччині. Місто повністю зруйноване, більшість будинків уже не відновити.

Зруйнована росіянами Авдіївка
Зруйнована росіянами Авдіївка
фото: ТАСС
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото) фото 1
фото: ТАСС

Жахливі апокаліптичні кадри колись квітучої Авдіївки опублікували у російських медіа з цинічним підписом, що місто «освободили».

Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото) фото 2

На кадрах можна побачити, що в місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Десь немає пів будинку, десь знищено кілька поверхів, а деякі багатоповерхівки повністю стерто з лиця землі.

Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото) фото 3
фото: ТАСС
Росіяни показали «освобожденную» від жителів Авдіївку (фото) фото 4
фото: ТАСС

Населений пункт, який був домівкою для понад 30 тис. людей, нині перетворився на місто-привид. Сотні мешканців загинули від обстрілів озвірілих окупантів. Тисячі втратили свої будинки та майно.

4 фото
На весь екран
Пропагандисти країни-агресорки показали всьому світу результат своїх злочинів – знищену окупаційною армією Авдіївку
фото: ТАСС

Нагадаємо, російські пропагандисти показали жителя Авдіївки, який дякує за «визволення».

Як відомо, у ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення, а також зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

Раніше захисники 3-ї окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистояли силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Також повідомлялося, що при виході з Авдіївки були поодинокі випадки потрапляння бійців у полон. За даними аналітиків DeepState, російські окупанти розстріляли шістьох полонених захисників на позиції Музей («Зеніт») в Авдіївці, які залишилися під час відходу українських військ. 

До слова, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції РФ втратила понад 47 тис. окупантів і сотні танків. 

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Теги: окупанти Авдіївка місто

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