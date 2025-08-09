Головна Країна Події в Україні
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
Покровськ є ключовим для росіян, у тому числі в літній кампанії
фото з відкритих джерел

На один вузький напрямок росіяни кинули до 100 тисяч особового складу

Ситуація на Покровському напрямку є найважчою впродовж останнього року. Як інформує «Главком», про це в телеефірі сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

«Ситуація на Покровському напрямку є найважчою на цьому фронті впродовж останнього року, за винятком буквально кількох тижнів навесні. Він є ключовим для росіян, у тому числі в цій кампанії, літній кампанії. Але станом на зараз там, певно, навіть важче, ніж було у будь-який попередній період, бо росіяни кинули просто велетенську ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно - з південного заходу та з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ», – розповів Трегубов.

За словами Трегубова, якщо під час зимової кампанії росіяни змушені були відійти, то тепер на один вузький напрямок вони кинули до 100 тисяч особового складу.

«Це реально вже масштаби, наближені до Другої світової, навіть не до локальних воєн, як чеченська чи афганська», – зазначив речник.

Він додав, що росіяни зараз так само дотримуються тактики просочення в український тил, як навесні.

«Кілзони (зони ураження, – ред.) просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто покидають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. ...Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться у нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають», – поінформував Трегубов.

Нагадаємо, російська окупаційна армія упродовж останнього тижня здійснила просування у напрямках довкола Покровська, щоб оточити цей ключовий логістичний вузол, який підтримує операції ЗСУ на Донбасі.

До слова, російські терористи змінили тактику наступу на Покровському напрямку.

Тепер штурми здійснюють малі групи піхоти, хаотично. Окупанти шукають в українській обороні слабкі місця для прориву. Крім того, на Покровському напрямку росіяни активно застосовують мототехніку і місцями мають успіхи.

